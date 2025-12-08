15 Kasım 1991’de Kaliforniya’da doğan Shailene Woodley, kameralarla çok erken yaşta tanıştı. Dört yaşında reklamlarda boy göstermeye, sekiz yaşında ise ciddi anlamda oyunculuk yapmaya başladı.

Shailene Woodley yer aldığı dizi ve televizyon filmlerinin ardından ilk büyük patlamasını, George Clooney ile karşılıklı rol aldığı Alexander Payne imzalı Senden Bana Kalan filmiyle yaptı. Tanınırlığı iyiden iyiye artan Woodley, 2014 senesinde Şu An Muhteşem ve Karda Bir Beyaz Kuş filmlerinin başrollerinde yer aldı. Popülerliğini pekiştiren filmlerse yine başrollerinde yer aldığı John Green'in aynı adlı romanından uyarlanan Aynı Yıldızın Altında ve çok satan fantastik roman serisinden uyarlanan Uyumsuz filmleri oldu.