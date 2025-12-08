Shailene Woodley, 15 Kasım 1991’de Kaliforniya’da dünyaya geldi. Shailene Woodley oyunculuğa çocuk yaşlarda başladı. Gençlik döneminde The Secret Life of the American Teenager dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. 2011’de The Descendants filminde George Clooney ile başrol oynayarak eleştirmenlerden büyük övgü aldı. 2014’te yayınlanan The Fault in Our Stars dünya çapında patlama yaparak onu Hollywood’un en popüler genç yıldızlarından biri haline getirdi. Big Little Lies ile televizyon kariyerini üst seviyeye taşıdı. İşte Shailene Woodley'in hayatı ve kariyeri.
15 Kasım 1991’de Kaliforniya’da doğan Shailene Woodley, kameralarla çok erken yaşta tanıştı. Dört yaşında reklamlarda boy göstermeye, sekiz yaşında ise ciddi anlamda oyunculuk yapmaya başladı.
Shailene Woodley yer aldığı dizi ve televizyon filmlerinin ardından ilk büyük patlamasını, George Clooney ile karşılıklı rol aldığı Alexander Payne imzalı Senden Bana Kalan filmiyle yaptı. Tanınırlığı iyiden iyiye artan Woodley, 2014 senesinde Şu An Muhteşem ve Karda Bir Beyaz Kuş filmlerinin başrollerinde yer aldı. Popülerliğini pekiştiren filmlerse yine başrollerinde yer aldığı John Green'in aynı adlı romanından uyarlanan Aynı Yıldızın Altında ve çok satan fantastik roman serisinden uyarlanan Uyumsuz filmleri oldu.