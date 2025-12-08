Kış geri döndü: 8 kente kar uyarısı

Meteorolojiden 8 ile kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde yeni haftada hava daha da soğuyor. Ayrıca 8 ile kar yağışı uyarısı yapıldı. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından
ne göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu,
Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar, genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
8 ile kar uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı yapılan iller şöyle:
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van.
