Kış geri döndü: 8 kente kar uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.