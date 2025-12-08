Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da kış kendini gösterdi: 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da kış kendini gösterdi: 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

10:418/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı.

#Van
#Kar
#Kış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Van'da okullar tatil mi? Van’da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı?