Van'da kış kendini gösterdi: 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
#Van
#Kar
#Kış
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.