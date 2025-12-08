İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 18 Aralık Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 8 Aralık 2025 elektrikler ne zaman gelecek?