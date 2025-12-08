Doğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini artırarak devam etmesi ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 3 günlük hava durumu raporuna göre, bugün itibarıyla bölgenin kuzeydoğusunda yağışlar kendini göstermeye başladı. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmurun, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.