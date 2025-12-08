Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın, soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte yağışlı sistemin bölge geneline yayılması bekleniyor. Erzurum’da kuvvetli kar yağışı görülecek. Peki Erzurum’da okullar tatil mi? Valilikten 9 Aralık Salı kar tatili açıklaması geldi mi?
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini artırarak devam etmesi ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 3 günlük hava durumu raporuna göre, bugün itibarıyla bölgenin kuzeydoğusunda yağışlar kendini göstermeye başladı. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmurun, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.
Erzurum’da kar yağışı var mı okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Erzurum’da okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 9 Aralık Salı kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Erzurum’da okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Erzurum’da hava nasıl olacak, kar yağışı sürecek mi?
Meteoroloji verilerine göre, yarın, soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte yağışlı sistemin bölge geneline yayılması bekleniyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek. Bölgenin alçak kesimlerinde yağmur şeklinde görülen yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, yarın özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Çarşamba günü ise kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ancak soğuk havanın etkisini iyice hissettirmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının bölge genelinde sıfırın altına düşeceği, en düşük sıcaklığın Kars ve Ardahan dolaylarında eksi 5-6 derecelere kadar inebileceği bildirildi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10-20 santimetreyi bulması beklenirken, şehir merkezlerinde de beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.