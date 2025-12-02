Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak ve çalışmalara başlayacak” dedi. DİSK’ten asgari talebine ilişkin, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir.” açıklaması gelirken, TÜRK-İŞ 2026 yılı asgari ücret teklifi de merak konusu oldu. Peki TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi 2026 geldi mi? İşte Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklamasının detayları.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalarına başlıyor. Komisyonda; işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilcileri yer alıyor. Komisyon, tarafları temsilen 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Ancak bu sene durum farklı, bu sene işçi temsilcileri masada olmayacak. 2026 yılı asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak edilirken, DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir" dedi. DİSK’in açıklamaları sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret teklifinin ne yönde olacağı da merak edilene konular arasında.
TÜRK-İŞ asgari ücret 2026 zam teklifi yapıldı mı?
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Atalay'ın başkanlığında Konfederasyon Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Atalay, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret görüşmeleri öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, "Bu ülkede emeklinin aldığı ücret ortada, asgari ücretlinin aldığı ücret ortada; bu ücretlerle bırak bir ayı, bir haftayı tamamlayamazsın.
Böyle bir mağduriyet var. Asgari ücretle çalışan 9 milyona yakın insan var. Hatta zaman zaman bazı yerlerde asgari ücretin altında ücret verilen iş yerleri olduğunu duyuyoruz ve biliyoruz. Bu noktada örgütlü olunsa, sendikalı olunsa bu problemlerin büyük bir bölümünü çözme imkanı var. Çünkü sendikanın olduğu yerlerde böyle bir ücret yok. Biz 3 dönemdir TÜRK-İŞ'i temsilen masadayız. Asgari ücret iyi olduğu zaman hükümet vermiş oluyor, işveren vermiş oluyor, kötü olduğu zaman TÜRK-İŞ almamış oluyor; böyle bir tablo var" dedi.
2 aydır asgari ücret toplantılarına katılıp katılmamayı tartıştıklarını söyleyen Atalay, "Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak yahut onların sorunlarını anlatmamak gibi bir lüksümüz yok. Onlar da bu ülkenin bir parçası; tıpkı emekliler gibi, onların sorunlarını, problemlerini anlatmak, çözüm bulmak gerekiyor. TÜİK'in sepette 400'ün üzerinde kalemi var. TÜİK bu kalemin ilk 20 maddesine kirayı, gıdayı, eğitimi, ulaşımı almak mecburiyetinde. Bizi, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi bu 4 kalem ilgilendiriyor. Basit bir hesap yapmak gerekiyor; geçen sene kira ne kadardı, bu sene kaç para oldu. Temel gıda maddeleri ne kadardı ne kadar oldu? Eğitim ne kadardı ne kadar oldu? Ulaşım ne kadardı ne kadar oldu? Bu rakamları topladığın zaman, geçen seneden kaybı koyduğun zaman asgari ücretlinin kriterlerinin bu olması gerekiyor; biz olaya böyle bakıyoruz" diye konuştu.
Atalay, "Bu ülkede yarım asırdır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ne işçinin dediği oluyor ne işverenin dediği oluyor; ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. Bu dün de öyleydi bugün de öyle; ama bunun son bulması gerekiyor. Burada bize hükümetin yetkilileri ve Bakan Bey şunu ifade ediyor, 'Biz asgari ücrete karışmıyoruz, siz işverenlerle beraber yapıyorsunuz.' Tamam biz işverenlerle birlikte yapıyoruz; siz karar veriyorsunuz ve verdiğiniz karar geçerli oluyor; böyle bir tablo var. Bununla ilgili Sayın Bakanın ifadesi şu; bu komisyonun değiştirileceğiyle ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını söylediler.
Öyle bir yazıyı yazsınlar; bir kararname mi çıkacak, resmi yazı mı yazılacak, yazdıktan sonra biz beraber bir daha arkadaşlarla Başkanlar Kurulu'nun büyük bölümü ve yönetim bir daha konuşacağız. Zaman zaman toplumun bir kesimi, 'Komisyona katılmıyor musunuz, iyi yapıyorsunuz' diyor, bir kesimi de 'Oraya katılın.' Ama biz hala aynı noktadayız, ben aynı noktadayım. Bir kararname, resmi bir yazı belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret 2026 ne kadar olacak?
Enflasyon hedefleri ve uluslararası kuruluşların tahminleri yeni ücretin 26 bin ile 31 bin TL arasında şekillenebileceğini gösteriyor.
2026 yılı asgari ücretine ilişkin tahmin ve beklentiler de belli oldu. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 20 artırılacağını tahmin ettiğini açıkladı. JPMorgan gibi HSBC de asgari ücrete yüzde 20 zam beklediğini duyurdu.
Diğer bir yandan yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,49 olarak resmileşmesi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönündeki beklentileri de güçlendirdi. Asgari ücret hesaplamalarında Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu enflasyon hedefi de öne çıkıyor.
TCMB'nin hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
İşte olası zam oranlarıyla yeni asgari ücret tahminleri:
- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira
- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira
- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira
- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira
- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira