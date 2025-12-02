Asgari ücret 2026 ne kadar olacak?

Enflasyon hedefleri ve uluslararası kuruluşların tahminleri yeni ücretin 26 bin ile 31 bin TL arasında şekillenebileceğini gösteriyor.

2026 yılı asgari ücretine ilişkin tahmin ve beklentiler de belli oldu. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 20 artırılacağını tahmin ettiğini açıkladı. JPMorgan gibi HSBC de asgari ücrete yüzde 20 zam beklediğini duyurdu.

Diğer bir yandan yeniden değerleme oranının (YDO) yüzde 25,49 olarak resmileşmesi asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması yönündeki beklentileri de güçlendirdi. Asgari ücret hesaplamalarında Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu enflasyon hedefi de öne çıkıyor.