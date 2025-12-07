Türkiye - Romanya Dünya Kupası Play-Off maçı 2025: Milli maç ne zaman? İşte tarih ve detaylar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde büyük bir adım atmaya hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 26 Mart 2025 tarihinde Romanya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Bu tarihi karşılaşma, Milliler için Dünya Kupası'na katılma yolunda belirleyici bir viraj olacak. Türkiye, başarılı grup performansıyla seri başı olarak play-off kura çekimine katılma hakkı kazandı. Romanya ise 4. torbadan gelen rakip olarak, Türkiye'nin önündeki son engel.