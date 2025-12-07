Türkiye - Romanya Dünya Kupası Play-Off maçı 2025: Milli maç ne zaman? İşte tarih ve detaylar

Yeni Şafak
23:397/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Romanya ile play-off maçına çıkacak. 26 Mart 2025’te oynanacak kritik karşılaşma, Milliler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki milli maç ne zaman oynanacak? Maç saati ve yeri hakkında detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde büyük bir adım atmaya hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 26 Mart 2025 tarihinde Romanya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Bu tarihi karşılaşma, Milliler için Dünya Kupası'na katılma yolunda belirleyici bir viraj olacak. Türkiye, başarılı grup performansıyla seri başı olarak play-off kura çekimine katılma hakkı kazandı. Romanya ise 4. torbadan gelen rakip olarak, Türkiye'nin önündeki son engel.

Tarihler ve Yer:


TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Romanya play-off maçı
,
26 Mart 2026 Perşembe günü
oynanacak ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın detaylı yer bilgisini ilerleyen günlerde açıklayacak. Bu maç, tek maçlı eliminasyon sistemi ile yapılacak. Yalnızca galip gelen takım finale yükselecek.

FİNALE GİDEN YOL

Türkiye, Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçı, 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak ve bu karşılaşmanın saati TSİ 21.45 olarak belirlendi. Milliler, Dünya Kupası'na katılabilmek için son bir engeli aşmak zorunda.


DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

