Üç aylar 2025’te ne zaman başlayacak? Recep ayı hangi gün başlıyor? Ramazan 2026 ilk oruç tarihi

Diyanet'in yayımladığı 2025-2026 dini takvimine göre, Üç Aylar’ın başlangıcı 21 Aralık 2025’te Recep Ayı ile başlayacak. Ramazan ise 19 Şubat 2026’da başlayıp 20 Mart’ta sona erecek. İşte mübarek ayların tarihi takvimi ve oruç süresiyle ilgili merak edilenler.
Müslümanların manevi arınma döneminin habercisi olan Üç Aylar, 2025 yılının sonlarında başlıyor. Bu özel dönem, her yıl olduğu gibi, 2025 Aralık ayında Recep Ayı'nın başlangıcıyla başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu, yılın sonlarına doğru başlayan, aynı zamanda Şaban ve Ramazan aylarını içeren, kutsal bir dönemin ilk adımı olacak.
Ramazan Ayı’nın 2026 tarihleri
Ramazan Ayı, 2026 yılı itibariyle 19 Şubat’ta başlayacak ve 19 Mart 2026’da sona erecek. Müslümanlar için “On Bir Ayın Sultanı” olarak bilinen Ramazan, oruç tutmanın ve manevi arınmanın en yoğun yaşandığı dönemdir. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026’da kutlanacak.
Üç aylar iki kez başlayacak
Hicri takvimin miladi takvimle kayması nedeniyle, 2025 yılında Üç Aylar iki kez yaşanacak.
Diyanet'in yayımladığı takvime göre, İlk dönemi Ocak-Mart arasında olacak, ikincisi ise Aralık ayında başlayıp 2026 yılına taşacak. İkinci dönemde, Recep Ayı'nın 21 Aralık 2025'te başlayıp, Şaban Ayı'nın 20 Ocak 2026'da başlayacağı ve Ramazan Ayı'nın 19 Şubat 2026’da başlayacağı bildirildi. Bu özel durum, 33 yılda bir tekrarlanan bir takvimsel fenomen olarak öne çıkıyor.
2025-2026 üç aylar takvimi
Hicri takvimin kayması nedeniyle 2025 sonunda üç aylar yeniden başlayacak. Bu, 33 yılda bir görülen bir olaydır. Yeni Hicri yılda:
Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar
Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 Çarşamba (Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe)
Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma
Bu ikili başlangıç, manevi hazırlık için ekstra bir fırsat sunar; özellikle kış aylarına denk gelen Ramazan, oruç sürelerini kısaltarak ibadeti kolaylaştırır.
Ramazan 2026’da kış aylarına denk geliyor
Ramazan’ın 2026 yılında kış mevsimine denk gelmesi, oruç süresinin nispeten daha kısa olacağı anlamına geliyor. Bu da özellikle soğuk aylarda oruç tutmayı daha kolay hale getiriyor. Bu yıl, Müslümanlar için ibadetler daha rahat bir şekilde yerine getirilebilecek.
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.