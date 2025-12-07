Öğrencilere KDV ve ÖTV’siz elektronik ürün desteği: Düzenleme Meclis'ten geçti mi? iPhone 17, PlayStation 5 ve Samsung Galaxy fiyatları ne kadar ucuzlayacak?

Öğrencilere ÖTV ve KDV Muafiyeti gündemde. iPhone, Samsung Galaxy, PlayStation 5 ve diğer teknolojik ürünler, öğrencilere çok daha uygun fiyatlarla satılacak. TBMM’ye sunulan teklif kabul edilirse, 26 yaş altı öğrenciler teknolojiye yüzde 30’a varan indirimle ulaşacak. Yeni düzenleme ile iPhone 17, Samsung Galaxy S25, PlayStation 5 gibi üst düzey cihazlar vergisiz satılacak.





Öğrenciler için ÖTV ve KDV muafiyeti teklifi TBMM'ye sunuldu

Üniversite öğrencilerine büyük bir müjde verildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi ile 26 yaş altındaki öğrencilerin, cep telefonu, bilgisayar, tablet ve oyun konsolu alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden yararlanması hedefleniyor.





Bu düzenleme, öğrencilere yüksek fiyatlı elektronik ürünleri çok daha uygun fiyatlarla alma imkânı sunacak. Özellikle, iPhone, Samsung Galaxy, PlayStation 5 ve diğer üst düzey teknoloji cihazları, ÖTV ve KDV muafiyeti ile öğrencilere sunulacak. Ancak, bu ürünlerin satın alınmasının ardından en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekecek.





Öğrenciler için ÖTV’siz elektronik ürünler: Fiyatlar nasıl olacak?

ÖTV ve KDV muafiyeti düzenlemesi kabul edilirse, öğrenciler şu anda piyasada oldukça pahalı olan cihazları daha uygun fiyatlarla alabilecek. Teklifin kabul edilmesi durumunda, işte öğrencilerin alabileceği bazı ürünlerin fiyatları:





iPhone 17

ÖTV'li fiyatı: 77.999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 51.999 TL

iPhone 17 Pro

ÖTV'li fiyatı: 107.999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 71.999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra

ÖTV'li fiyatı: 93.499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 62.332 TL

Samsung Galaxy S25

ÖTV'li fiyatı: 61.499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 40.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold7

ÖTV'li fiyatı: 109.499 TL

ÖTV'siz fiyatı: 72.999 TL

PlayStation 5 Pro

ÖTV'li fiyatı: 59.999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 49.999 TL

Xbox Series S

ÖTV'li fiyatı: 21.999 TL

ÖTV'siz fiyatı: 18.332 TL

Bu muafiyet, özellikle teknolojiye yüksek bütçe ayıramayan öğrenciler için büyük bir fırsat olacak.

Teklif henüz Meclis’ten geçmedi