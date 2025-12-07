Öğrencilere KDV ve ÖTV’siz elektronik ürün desteği: Düzenleme Meclis'ten geçti mi? iPhone 17, PlayStation 5 ve Samsung Galaxy fiyatları ne kadar ucuzlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi ile üniversite öğrencilerine cep telefonu, bilgisayar, tablet ve oyun konsolu alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda, iPhone, Samsung, PlayStation 5 gibi yüksek fiyatlı teknolojik cihazlar öğrencilere çok daha uygun fiyatlarla sunulacak.
Öğrencilere ÖTV ve KDV Muafiyeti gündemde. iPhone, Samsung Galaxy, PlayStation 5 ve diğer teknolojik ürünler, öğrencilere çok daha uygun fiyatlarla satılacak. TBMM’ye sunulan teklif kabul edilirse, 26 yaş altı öğrenciler teknolojiye yüzde 30’a varan indirimle ulaşacak. Yeni düzenleme ile iPhone 17, Samsung Galaxy S25, PlayStation 5 gibi üst düzey cihazlar vergisiz satılacak.
Öğrenciler için ÖTV ve KDV muafiyeti teklifi TBMM'ye sunuldu
Üniversite öğrencilerine büyük bir müjde verildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi ile 26 yaş altındaki öğrencilerin, cep telefonu, bilgisayar, tablet ve oyun konsolu alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden yararlanması hedefleniyor.
Bu düzenleme, öğrencilere yüksek fiyatlı elektronik ürünleri çok daha uygun fiyatlarla alma imkânı sunacak. Özellikle, iPhone, Samsung Galaxy, PlayStation 5 ve diğer üst düzey teknoloji cihazları, ÖTV ve KDV muafiyeti ile öğrencilere sunulacak. Ancak, bu ürünlerin satın alınmasının ardından en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekecek.
Öğrenciler için ÖTV’siz elektronik ürünler: Fiyatlar nasıl olacak?
ÖTV ve KDV muafiyeti düzenlemesi kabul edilirse, öğrenciler şu anda piyasada oldukça pahalı olan cihazları daha uygun fiyatlarla alabilecek. Teklifin kabul edilmesi durumunda, işte öğrencilerin alabileceği bazı ürünlerin fiyatları:
ÖTV'li fiyatı: 77.999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 51.999 TL
ÖTV'li fiyatı: 107.999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 71.999 TL
ÖTV'li fiyatı: 93.499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 62.332 TL
ÖTV'li fiyatı: 61.499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 40.999 TL
ÖTV'li fiyatı: 109.499 TL
ÖTV'siz fiyatı: 72.999 TL
ÖTV'li fiyatı: 59.999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 49.999 TL
ÖTV'li fiyatı: 21.999 TL
ÖTV'siz fiyatı: 18.332 TL
Bu muafiyet, özellikle teknolojiye yüksek bütçe ayıramayan öğrenciler için büyük bir fırsat olacak.
Teklif henüz Meclis’ten geçmedi
Şu anda, bu düzenleme henüz yasalaşmış değil. Teklif, TBMM’ye sunulmuş olsa da kabul edilip edilmediğine dair bir gelişme bulunmuyor. Ancak, bu değişiklik gerçekleşirse, öğrencilere teknolojiye erişim açısından yeni bir dönem başlayacak. Özellikle teknoloji cihazlarının fiyatlarının öğrenciler için daha ulaşılabilir hale gelmesi, eğitimde teknoloji kullanımını da artırabilir.