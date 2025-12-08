Otomobil piyasasında heyecan yaratan iki kritik kanun teklifi TBMM gündeminde. 25 yaş üstü araçların geri dönüşüme kazandırılması ve 3 çocuklu ailelere bir defaya mahsus ÖTV’siz araç hakkı tanıyan düzenlemelerin detayları netleşmeye başladı. Vatandaşlar "Hurda teşviki çıktı mı, şartları neler?" ve "Kimler ÖTV ödemeden araç alabilecek?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 2026 yılına damga vurması beklenen ÖTV düzenlemesinin ayrıntıları...
Hurda Teşviki Geri Dönüyor: Yerli Üretim Şartı
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi, özellikle trafiğe kayıtlı eski model araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Teklife göre, 2000 yılı ve öncesi model araçlarını (25 yaş ve üstü) hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabilecek.
Ancak bu teşvikten faydalanmak için kritik bir şart bulunuyor: Hurdaya ayrılan aracın yerine alınacak yeni otomobilin Türkiye’de üretilmiş olması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de yerli otomotiv sanayisinin canlandırılması hedefleniyor.
3 Çocuklu Ailelere "İlk Arabam" Müjdesi
Gündemdeki bir diğer önemli düzenleme ise geniş aileleri kapsayan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı". Hazırlanan taslağa göre, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’siz araç satın alma hakkı tanınması planlanıyor.
Bu destek paketinde de "yerli üretim" vurgusu öne çıkıyor. Programın hayata geçmesiyle birlikte, 3 çocuklu ailelerin Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen araçlara (Fiat Egea, Renault Clio vb.) çok daha uygun fiyatlarla ve uzun vadeli finansman destekleriyle ulaşabilmesi öngörülüyor.
Hangi Araçlar İndirim Kapsamına Girecek?
Tekliflerin yasalaşması durumunda, ÖTV muafiyetinin yalnızca yerli üretim yapan markaların belirli modellerini kapsaması bekleniyor. Kulislerde konuşulan ve indirimle fiyatının düşmesi beklenen muhtemel modeller şunlar:
Togg (T10X ve gelecek modeller)
Fiat (Egea Sedan, Egea Cross)
Renault (Clio, Megane Sedan)
Hyundai (i10, i20, Bayon)
Teklif Yasalaştı mı? Meclis’te Son Durum
Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği. Şu an için her iki düzenleme de kanun teklifi aşamasında bulunuyor ve henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmadı.
Tekliflerin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, düzenlemenin 2025 yılı sonu veya 2026 yılının ilk çeyreğinde hayata geçebileceğini öngörüyor.