Yeni BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de neler var konusu BİM alışveriş listesini yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM 9-12 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! Kahvaltılık malzemeler, tekstil ürünleri, beyaz eşyalar, ısıtıcılar, cep telefonları, telefon kılıfı gibi birçok ürün BİM'de olacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte 9-12 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...

Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL





2 /8 Tam Buğdaylı Kakaolu Bisküvi 42,50 TL

Filtre Kahve 250 g 220 TL Tanem Siyah Zeytin 381-460 Adet/Kg 2 kg 215 TL Munu Pizza Tabanı 37,50 TL Hellmann's Mayonez 530 g 115 TL Hellmann's Ketçap 610 g 75 TL Doğuş Tiryaki Siyah Çay 5 kg 950 TL San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml 69,50 TL Uludağ Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 65 TL Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml 99 TL Wafer Master Rolls Kakaolu Fındık Kremalı Gofret 108x6 g 199 TL



















12 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL Fanlı Konvektör 1.750 TL 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL Fanlı Isıtıcı 649 TL Dikey Isıtıcı 1.850 TL









4 /8 Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL

Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL Tablet Kalemi 499 TL Desenli Telefon Kılıfları 149 TL Telefon Kılıf Süsleri 139 TL Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti 119 TL Yüzük Telefon Tutucu 119 TL Akıllı Saat Charmları 149 TL Akıllı Saat Kordonları 159 TL





















5 /8 60312 LEGO* City Polis Arabası 399 TL

42164 LEGO* Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL 42163 LEGO* Technic Ağır is Buldozeri 395 TL 10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL 11039 LEGO* Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL 42622 LEGO* Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL 31160 LEGO* Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL 40460 LEGO* Botanicals Gül 599 TL Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL Pelüş Büyük Dinozor 499 TL Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL



















