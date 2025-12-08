Yeni Şafak
BİM 5-9 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bim'de bu hafta neler var?

11:568/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de neler var konusu BİM alışveriş listesini yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM 9-12 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! Kahvaltılık malzemeler, tekstil ürünleri, beyaz eşyalar, ısıtıcılar, cep telefonları, telefon kılıfı gibi birçok ürün BİM'de olacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte 9-12 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...

9 ARALIK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL

Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL



Tam Buğdaylı Kakaolu Bisküvi 42,50 TL


Filtre Kahve 250 g 220 TL

Tanem Siyah Zeytin 381-460 Adet/Kg 2 kg 215 TL

Munu Pizza Tabanı 37,50 TL

Hellmann's Mayonez 530 g 115 TL

Hellmann's Ketçap 610 g 75 TL

Doğuş Tiryaki Siyah Çay 5 kg 950 TL

San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml 69,50 TL

Uludağ Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 65 TL

Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml 99 TL

Wafer Master Rolls Kakaolu Fındık Kremalı Gofret 108x6 g 199 TL










12 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Fanlı Konvektör 1.750 TL

9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

Fanlı Isıtıcı 649 TL

Dikey Isıtıcı 1.850 TL





Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL


Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL

Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL

Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL

Tablet Kalemi 499 TL

Desenli Telefon Kılıfları 149 TL

Telefon Kılıf Süsleri 139 TL

Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL

Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti 119 TL

Yüzük Telefon Tutucu 119 TL

Akıllı Saat Charmları 149 TL

Akıllı Saat Kordonları 159 TL











60312 LEGO* City Polis Arabası 399 TL


42164 LEGO* Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL

42163 LEGO* Technic Ağır is Buldozeri 395 TL

10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL

11039 LEGO* Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL

42622 LEGO* Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL

31160 LEGO* Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL

40460 LEGO* Botanicals Gül 599 TL

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL

Pelüş Büyük Dinozor 499 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL










