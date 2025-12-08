Yeni BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de neler var konusu BİM alışveriş listesini yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM 9-12 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok! Kahvaltılık malzemeler, tekstil ürünleri, beyaz eşyalar, ısıtıcılar, cep telefonları, telefon kılıfı gibi birçok ürün BİM'de olacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte 9-12 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu...
9 ARALIK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL
Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL
Tam Buğdaylı Kakaolu Bisküvi 42,50 TL
Filtre Kahve 250 g 220 TL
Tanem Siyah Zeytin 381-460 Adet/Kg 2 kg 215 TL
Munu Pizza Tabanı 37,50 TL
Hellmann's Mayonez 530 g 115 TL
Hellmann's Ketçap 610 g 75 TL
Doğuş Tiryaki Siyah Çay 5 kg 950 TL
San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml 69,50 TL
Uludağ Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 65 TL
Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml 99 TL
Wafer Master Rolls Kakaolu Fındık Kremalı Gofret 108x6 g 199 TL
12 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Fanlı Konvektör 1.750 TL
9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL
Fanlı Isıtıcı 649 TL
Dikey Isıtıcı 1.850 TL
Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL
Tablet Kalemi 499 TL
Desenli Telefon Kılıfları 149 TL
Telefon Kılıf Süsleri 139 TL
Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL
Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti 119 TL
Yüzük Telefon Tutucu 119 TL
Akıllı Saat Charmları 149 TL
Akıllı Saat Kordonları 159 TL
60312 LEGO* City Polis Arabası 399 TL
42164 LEGO* Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL
42163 LEGO* Technic Ağır is Buldozeri 395 TL
10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL
11039 LEGO* Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL
42622 LEGO* Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL
31160 LEGO* Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL
40460 LEGO* Botanicals Gül 599 TL
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL
Pelüş Büyük Dinozor 499 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL