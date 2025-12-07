Yeni Şafak
İSG sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Bugün ise İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılıyor. İSG/2 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak. Pazar saat 10.15'te başlayacak. Peki İSG sınavı saat kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?

2025 yılının ikinci İSG sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. İSG sınavında adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Peki, İSG/2 saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

İSG sınavı saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

İSG/2 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak. Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 75 dakika sürecek sınav, 11.30'da sona erecek.

Sınavda adaylara, İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi olmak üzere 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak.

