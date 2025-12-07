Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri bugün tamamlanıyor. AÖF güz dönemi ara sınavları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak. Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır. Peki AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /3 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.