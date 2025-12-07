Yeni Şafak
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

7/12/2025, Pazar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri bugün tamamlanıyor. AÖF güz dönemi ara sınavları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak. Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır. Peki AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları (Vize) bugün yapılacak sınavla sona erecek. On binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Adaylar, final sınavlarına hazırlık yapabilmek için "AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını arıyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2026

AÖF Güz Dönemi dönem sonu sınavı tarihleri nelerdir?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17–18 Ocak 2026 tarihlerinde planlanmıştır.

AÖF Bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 04–05 Nisan 2026; Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09–10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos’ta yapılacak.

