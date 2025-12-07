Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye'ye geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye'ye geliyor

13:357/12/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 8 Aralık Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.


İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı münasebetiyle 8 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir."

#Macaristan
#Türkiye
#Viktor Orban
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı ne olacak? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?