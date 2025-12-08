Yeni Şafak
AFAD duyurdu: Antalya'da korkutan deprem

13:288/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Foto: arşiv.
Foto: arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Antalya'nın Serik ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.21'de merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Zeminden 28,25 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çevre illerden hissedildi

Deprem, çevre illerde de hissedildi.




