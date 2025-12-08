Van depremi sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Yeni deprem riski var mı?

"4 büyüklüğüne kadar artçılar oluşabilir"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada bütün bölgede bir sıkışma olduğunu ve sarsıntının, 2011 Van ve 2023 depremlerinin sıkıştırdığı bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

Tüysüz, depremi büyük ihtimalle “sıkıştırmalı bir fayın” ortaya çıkardığını kaydetti.

4 büyüklüğüne kadar varan artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem oluşturacak bir fay değildir. Bu bölgede (kuzeyde) çok büyük bir deprem yaratacak fay yoktur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum. Sığ bir deprem olduğu için geniş bir alanda kuvvetli hissedilebilir" dedi.