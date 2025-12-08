Van depremi sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Yeni deprem riski var mı?

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tedirgin etti. Sarsıntının ardından, 2011 ve 2023 yıllarındaki büyük felaketi hatırlatan Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, daha büyük bir depremi tetikler mi?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22:17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bölgede hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
“Sıkıştırmalı bir fay”
Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmesinde, sarsıntının “sıkıştırmalı bir fay” üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Tüysüz, bölgenin 2011 ve 2023’te yaşanan depremlerle benzer bir gerilim yapısına sahip olduğuna dikkat çekti.
Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından deprem sarsıntısının IV-V şiddetinde hissedildiği alanları haritada işaretleyerek paylaştı.
"4 büyüklüğüne kadar artçılar oluşabilir"
Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'ye yaptığı açıklamada bütün bölgede bir sıkışma olduğunu ve sarsıntının, 2011 Van ve 2023 depremlerinin sıkıştırdığı bir bölgede meydana geldiğini söyledi.
Tüysüz, depremi büyük ihtimalle “sıkıştırmalı bir fayın” ortaya çıkardığını kaydetti.
4 büyüklüğüne kadar varan artçıların oluşmasının mümkün olduğunu söyleyen Tüysüz, "Daha büyük bir deprem oluşturacak bir fay değildir. Bu bölgede (kuzeyde) çok büyük bir deprem yaratacak fay yoktur. Ben daha büyük bir deprem beklemiyorum. Sığ bir deprem olduğu için geniş bir alanda kuvvetli hissedilebilir" dedi.