A101 11 Aralık aktüel ürünler listesi yayımlandı. Bu haftaki A101 kataloğu, hem günlük alışverişlerin vazgeçilmezi temel ürünlere hem de kaçırılmayacak indirimli fırsatlara ev sahipliği yapıyor. Gıda bölümünde zengin kahvaltılık çeşitleri, pratik atıştırmalıklar ve uygun fiyatlı temel ihtiyaçlar dikkat çekerken, oto bakım ve araç aksesuarlarında büyük indirimler sürüyor. A101 broşürü içerisinde bu hafta; 58 inç UHD Smart Tv 29.999 TL, ınox bulaşık makinesi 13.999 TL, tost makinesi 1.999 TL, Türk kahve makinesi 1.599 TL, APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL'den satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 11 Aralık aktüel ürünleri listesi.