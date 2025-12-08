Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

10:058/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

A101 aktüel kataloğu ve yeni ürünler tam liste yayınlandı. A101 mağazalarında bu hafta satışa sunulan Haftanın Yıldızları ve bu hafta mağaza raflarında satışa sunulacak olan A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda birbirinden farklı ürünler yer almakta. 3 musluklu su sebili 5.999 TL, elektrikli ısıtıcı fan 599 TL, kablolu dik süpürge 1.499 TL, cam çay seti 1.299 TL, motor kaskı 1.899 TL, araç içi yol kayıt kamerası 1.199 TL, ütü masası 1.099 TL'den satışa sunulmakta. Peki A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu bu hafta ürünleri neler? İşte 11 Aralık 2025 A101 indirimli ürünler listesi tamamı.

A101 11 Aralık aktüel ürünler listesi yayımlandı. Bu haftaki A101 kataloğu, hem günlük alışverişlerin vazgeçilmezi temel ürünlere hem de kaçırılmayacak indirimli fırsatlara ev sahipliği yapıyor. Gıda bölümünde zengin kahvaltılık çeşitleri, pratik atıştırmalıklar ve uygun fiyatlı temel ihtiyaçlar dikkat çekerken, oto bakım ve araç aksesuarlarında büyük indirimler sürüyor. A101 broşürü içerisinde bu hafta; 58 inç UHD Smart Tv 29.999 TL, ınox bulaşık makinesi 13.999 TL, tost makinesi 1.999 TL, Türk kahve makinesi 1.599 TL, APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL'den satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 11 Aralık aktüel ürünleri listesi.

11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu listesi

3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL

Kombi Buzdolabı 21.999 TL

70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

58' UHD Smart Tv 29.999 TL

32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL

Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL

Led Ampul 79,50 TL

10.000 mAh Powerbank 799 TL

Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

Elektrikli Isıtıcı Fan 599 TL

Türk Kahve Makinesi 1.599 TL

Cam Çay Seti 1.299 TL

Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL

Çelik Kettle 539 TL

Tost Makinesi 1.999 TL

Multi Blender Seti 2.199 TL

Dijital Banyo Baskülü 299 TL

Motor Kaskı 1.899 TL

Power Inverter 899 TL

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.199 TL

Kör Nokta Aynası 89,50 TL

Motosiklet Brandası 399 TL

600 Amper Akü Takviye Kablosu 249 TL

Motosiklet 180 Derece Kör Nokta Aynası 209 TL

37 derece Radyatör Antifirizi 3 L 155 TL

21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 95 TL

Oto Cam Sileceği 75 TL

Kask Buhar Önleyici 89,50 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

Orta Boy PP Valiz 755 TL

Kabin Boy PP Valiz 685 TL

PP Makyaj Çantası 299 TL

Kadın Termal Sporcu Tayt 139 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL

Pamuklu Kırlent Kılıfı 159 TL

Masa ve Duvar Saati 189 TL

Şemsiye 219 TL

Lux Ütü Masası 1.099 TL

Bambu Kapaklı Baharatlık 99,50 TL

Lux Kanatlı Kurutmalık 599 TL

Çok Amaçlı Bambu Kutu 249 TL

3 Katlı Üçgen Raf 179 TL

Karma Fırça Ürünleri 39,50 TL

Mini Ütü Masası 289 TL

Pazar Arabası 399 TL

4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

Toka & Çorap Düzenleyici 20 TL

Plastik Askı 44,50 TL

Saplı Fırçalı Faraş 89,50 TL

İki Kat Raflı Düzenleyici 89,50 TL

Şişe ve Biberon Temizleme Fırçası 29,50 TL

Kahve Fincan Takımı 349 TL

Sürgülü Bulaşıklık 179 TL

Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 339 TL

Buzdolabı Organizeri 29,50 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL

Poşet Klipsi 34,50 TL

Badya 49,50 TL

Hareketli Süzgeç 59,50 TL

Motivasyon Matarası 79,50 TL

Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 89,50 TL

Kamp Yatağı 1.299 TL

Paslanmaz 3 Bardaklı Çelik Termos 449 TL

İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL

Fener & Kamp Lambası 149 TL

Olta Seti 499 TL

Olta Sehpası 289 TL

Yağmur Çizmesi 219 TL

Bardaklıklı Takım Çantası 279 TL

Olta Aksesuar Seti 229 TL

Olta Kancası 5'li 55 TL

Sahte Balık Çeşitleri 11 cm 74,50 TL

Sahte Balık Çeşitleri 7,5 cm 59,50 TL

Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL

Oyuncak 12+24 Parça Puzzle 79,50 TL

Oyuncak Temizlik Arabası Seti 299 TL

Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

Cırt cırtlı kitaplar 139 TL

Hışırtlı İlk Kitabım 119 TL

Oyuncak Fincanlı Çay Vakti Seti 289 TL


#A101
#A101 aktüel
#A101 Aktüel Ürünler
#a101 20 kasım 2025 kataloğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Van'da okullar tatil mi? Van’da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı?