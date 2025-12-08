A101 aktüel kataloğu ve yeni ürünler tam liste yayınlandı. A101 mağazalarında bu hafta satışa sunulan Haftanın Yıldızları ve bu hafta mağaza raflarında satışa sunulacak olan A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda birbirinden farklı ürünler yer almakta. 3 musluklu su sebili 5.999 TL, elektrikli ısıtıcı fan 599 TL, kablolu dik süpürge 1.499 TL, cam çay seti 1.299 TL, motor kaskı 1.899 TL, araç içi yol kayıt kamerası 1.199 TL, ütü masası 1.099 TL'den satışa sunulmakta. Peki A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu bu hafta ürünleri neler? İşte 11 Aralık 2025 A101 indirimli ürünler listesi tamamı.
A101 11 Aralık aktüel ürünler listesi yayımlandı. Bu haftaki A101 kataloğu, hem günlük alışverişlerin vazgeçilmezi temel ürünlere hem de kaçırılmayacak indirimli fırsatlara ev sahipliği yapıyor. Gıda bölümünde zengin kahvaltılık çeşitleri, pratik atıştırmalıklar ve uygun fiyatlı temel ihtiyaçlar dikkat çekerken, oto bakım ve araç aksesuarlarında büyük indirimler sürüyor. A101 broşürü içerisinde bu hafta; 58 inç UHD Smart Tv 29.999 TL, ınox bulaşık makinesi 13.999 TL, tost makinesi 1.999 TL, Türk kahve makinesi 1.599 TL, APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 49.990 TL'den satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 11 Aralık aktüel ürünleri listesi.
11 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu listesi
3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Kombi Buzdolabı 21.999 TL
70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL
58' UHD Smart Tv 29.999 TL
32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL
Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL
Led Ampul 79,50 TL
10.000 mAh Powerbank 799 TL
Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
Elektrikli Isıtıcı Fan 599 TL
Türk Kahve Makinesi 1.599 TL
Cam Çay Seti 1.299 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.499 TL
Çelik Kettle 539 TL
Tost Makinesi 1.999 TL
Multi Blender Seti 2.199 TL
Dijital Banyo Baskülü 299 TL
Motor Kaskı 1.899 TL
Power Inverter 899 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.199 TL
Kör Nokta Aynası 89,50 TL
Motosiklet Brandası 399 TL
600 Amper Akü Takviye Kablosu 249 TL
Motosiklet 180 Derece Kör Nokta Aynası 209 TL
37 derece Radyatör Antifirizi 3 L 155 TL
21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 95 TL
Oto Cam Sileceği 75 TL
Kask Buhar Önleyici 89,50 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
Orta Boy PP Valiz 755 TL
Kabin Boy PP Valiz 685 TL
PP Makyaj Çantası 299 TL
Kadın Termal Sporcu Tayt 139 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL
Pamuklu Kırlent Kılıfı 159 TL
Masa ve Duvar Saati 189 TL
Şemsiye 219 TL
Lux Ütü Masası 1.099 TL
Bambu Kapaklı Baharatlık 99,50 TL
Lux Kanatlı Kurutmalık 599 TL
Çok Amaçlı Bambu Kutu 249 TL
3 Katlı Üçgen Raf 179 TL
Karma Fırça Ürünleri 39,50 TL
Mini Ütü Masası 289 TL
Pazar Arabası 399 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
Toka & Çorap Düzenleyici 20 TL
Plastik Askı 44,50 TL
Saplı Fırçalı Faraş 89,50 TL
İki Kat Raflı Düzenleyici 89,50 TL
Şişe ve Biberon Temizleme Fırçası 29,50 TL
Kahve Fincan Takımı 349 TL
Sürgülü Bulaşıklık 179 TL
Stantlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 339 TL
Buzdolabı Organizeri 29,50 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL
Poşet Klipsi 34,50 TL
Badya 49,50 TL
Hareketli Süzgeç 59,50 TL
Motivasyon Matarası 79,50 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 89,50 TL
Kamp Yatağı 1.299 TL
Paslanmaz 3 Bardaklı Çelik Termos 449 TL
İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL
Fener & Kamp Lambası 149 TL
Olta Seti 499 TL
Olta Sehpası 289 TL
Yağmur Çizmesi 219 TL
Bardaklıklı Takım Çantası 279 TL
Olta Aksesuar Seti 229 TL
Olta Kancası 5'li 55 TL
Sahte Balık Çeşitleri 11 cm 74,50 TL
Sahte Balık Çeşitleri 7,5 cm 59,50 TL
Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL
Oyuncak 12+24 Parça Puzzle 79,50 TL
Oyuncak Temizlik Arabası Seti 299 TL
Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL
Cırt cırtlı kitaplar 139 TL
Hışırtlı İlk Kitabım 119 TL
Oyuncak Fincanlı Çay Vakti Seti 289 TL