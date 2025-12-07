SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin verileri de açıkladı. Böylelikle emekli ve memura yapılacak enflasyon zam oranı da neteleşmeye başladı. Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklanması durumunda, toplam enflasyonun yüzde 12,31 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 12,31 oranında zam yapılacak. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte en düşük memur ve memur emeklisi maaş zammına ilişkin hesaplamalar.

1 /8 Emeklilerin ocak zammını belirleyecek altı aylık hesaplamada kritik eşik aşıldı. TÜİK’in açıkladığı verilerle birlikte, Temmuz-Kasım dönemine ait beş aylık enflasyon oranı kesinleşti. Enflasyon yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 16,67 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,06, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, kasımda yüzde 0,87 artış kaydetti. Böylece yılın ikinci yarısı için beş aylık enflasyon yüzde 11,20 oldu. Peki 2026 Ocak SSK emekli zammı ne kadar olacak? İşte memur ve emekli maaş zammı son gelişmeleri.

2 /8 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı temmuzda yüzde 16,67 olarak kaydedilmişti. Yılın ikinci yarısında dair verinin gelmesiyle emeklilere şimdiden yüzde 11,20'lik zam imkanı doğdu.

3 /8 Enflasyonun yılın son ayında yüzde 1 gelmesi halinde enflasyon yılı yüzde 31 seviyesinde tamamlayacak. Bu durumda emeklinin zam oranı yüzde 12,31 olacak.

4 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Hükümet son dönemde en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını mevcut zam oranında artırıyor. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 16 bin 881 düzeyinde bulunuyor. Enflasyonun yılı yüzde 31 seviyesinde kapatması durumunda en düşük emekli maaşı 18 bin 959 TL'ye yükselecek.

5 /8 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE OLACAK? Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Memur ve memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15,6'lık zam aldı. Bunun yüzde 5'lik kısmı toplu sözleşme zammını kapsıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım enflasyonu göz önüne alındığında memur ve memur emeklileri için yüzde 5,9 enflasyon farkı hakkı kazanıldı.

6 /8 Memur ve memur emeklilerinin ocak ayı toplu sözleşme zammı 2026'da yüzde 11 olarak belirlenmişti. Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde şimdiden yüzde 17,55 zam imkanı oluştu. Enflasyon son ayda yüzde 1 gelirse zam oranı yüzde 18,73'e ulaşacak.

7 /8 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? TÜİK'in aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ocak 2026'da açıklamasının ardından emeklilerin nihai zam oranı belli olacak.