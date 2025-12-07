Amazon Prime Gaming Aralık 2025'te 14 ücretsiz oyun sunuyor: İşte ayın ücretsiz oyunları

Amazon Prime Gaming, Aralık 2025 için sunduğu ücretsiz oyunlar listesini açıkladı. Prime üyelerine bu ay 14 farklı oyun ücretsiz sunulacak. Ancak, Amazon Prime Gaming artık sadece Amazon Luna platformuna entegre olarak hizmet veriyor, bu nedenle kütüphaneye eklenen oyunlar bu platform üzerinden oynanabilecek.





Bu ayki oyunlar arasında dikkat çekenler arasında efsanevi RPG serisi Fallout ve Fallout II, LEGO 2K Drive ve modern klasik Deus Ex: Mankind Divided bulunuyor. Ayrıca, oyunculara farklı platformlar üzerinden erişilebilecek oyun içi hediyeler de sunuluyor. Prime Gaming Aralık ayındaki hediyelere bakıldığında, 11 Aralık'ta Forgotten Realms: The Archives - Collection Two ve Christmas Adventure: Candy Storm gibi yapımlar, 18 Aralık'ta Ashworld ve Bo: Path of the Teal Lotus gibi oyunlar, 23 Aralık’ta Fallout ve Fallout 2 ile 30 Aralık’ta Deus Ex: Mankind Divided gibi yapımlar yer alıyor.





Amazon Prime, ülkemizde ilk ay için ücretsiz, sonraki aylarda ise 69,90 TL fiyatla kullanılabiliyor. Bu fırsatla birlikte, Prime Gaming kullanıcıları çok sayıda ücretsiz oyuna ve oyun içi hediyelere erişebilecek. Amazon Prime'a abone olmak isteyenler için detaylı bilgiler ve üyelik işlemleri platformda mevcut.





Erişime açıldı

Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)

GYLT (Amazon Games App)

LEGO 2K Drive (Epic Games Store)

11 Aralık

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)

Christmas Adventure: Candy Storm

18 Aralık

Ashworld (GOG)

Bo: Path of the Teal Lotus (GOG)

Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG)

Gunslugs 2 (GOG)

23 Aralık

Fallout (GOG)

Fallout 2 (GOG)

30 Aralık

Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store)

Dreamscaper (Epic Games Store)