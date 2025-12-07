Yeni Şafak
Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir? 7 Aralık Milyoner sorusu

Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?

Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam ekranlara gelen 1198. yeni bölümünde bu soru kafaları karıştırdı. 300 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı haberimizde.

SORU: Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?

CEVAP: B: Norveç

A: İtalya

B: Norveç

C: ABD

D: Türkiye


Norveç, kişi başına düşen pizza tüketiminde dünyada en fazla pizza tüketen ülke konumunda olup, her bir kişi yılda yaklaşık 11 kilo pizza yiyor.

