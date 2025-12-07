Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir? 7 Aralık Milyoner sorusu

SORU: Yıllık kişi başı 11 kilodan fazla pizzayla pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?

Norveç, kişi başına düşen pizza tüketiminde dünyada en fazla pizza tüketen ülke konumunda olup, her bir kişi yılda yaklaşık 11 kilo pizza yiyor.