11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan Geçti: Kadın Cinayetleri ve İstismarcılara "Af" Kapısı Kapanıyor

Denetimli Serbestlikte 4/5 Oranı Şartı





Adalet Komisyonu'nda kabul edilen maddelere göre, cezasızlık algısını yıkmak için denetimli serbestlik süresinde de değişikliğe gidiliyor. Hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezalarının beşte dördünü (4/5) ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçirmeleri gerekecek. Bu hamle ile suç işleyen kişinin "nasıl olsa hapis yatmam" düşüncesiyle hareket etmesinin engellenmesi hedefleniyor.