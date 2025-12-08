11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan Geçti: Kadın Cinayetleri ve İstismarcılara "Af" Kapısı Kapanıyor

TBMM Adalet Komisyonu, kamu vicdanını yaralayan suçlara karşı cezaları ağırlaştıran 11. Yargı Paketi üzerindeki görüşmelerini tamamladı. Kabul edilen teklife göre, kasten öldürme, işkence ve cinsel istismar suçlarında infaz sistemi sil baştan değişiyor. "Cezasızlık algısını" bitirmeyi hedefleyen pakette, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda denetimli serbestlik ve "iyi hal" uygulamalarına sert fren geliyor. İşte 11. Yargı Paketi’nin getirdiği kritik düzenlemeler...
İstismarcıya ve Katile "Yatarı Yok" Dönemi Bitiyor
Yeni yargı paketinin en dikkat çeken maddesi, toplumda infial yaratan suçların infazına yönelik düzenleme oldu. Kabul edilen teklifle birlikte; kadına karşı kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet ve çocukların cinsel istismarı suçlarında artık "cezanın yatarı yok" dönemi sona eriyor.
Mevcut sistemde, belirli bir sürenin altında ceza alan suçluların cezaevine girmeden denetimli serbestlikle tahliye olabilmesinin önüne geçiliyor. Yapılan düzenleme ile bu suçlardan hüküm giyenler, cezalarının belirli bir oranını mutlaka kapalı cezaevinde geçirmek zorunda kalacak.
Kadın Cinayetlerinde "İyi Hal" İndirimine Kısıtlama
Paketin odağında yer alan bir diğer önemli konu ise kamuoyunda sıkça tartışılan "kravat indirimi" veya "iyi hal indirimi". Teklif yasalaştığında, özellikle kadın cinayetleri ve cinsel saldırı suçlarında faillerin duruşmadaki tutum ve davranışları, otomatik bir indirim sebebi sayılmayacak. Hakimin takdir yetkisi sınırlandırılarak, somut pişmanlık göstergesi olmayan faillerin ceza indiriminden yararlanması engellenecek.
Denetimli Serbestlikte 4/5 Oranı Şartı
Adalet Komisyonu'nda kabul edilen maddelere göre, cezasızlık algısını yıkmak için denetimli serbestlik süresinde de değişikliğe gidiliyor. Hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için cezalarının beşte dördünü (4/5) ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçirmeleri gerekecek. Bu hamle ile suç işleyen kişinin "nasıl olsa hapis yatmam" düşüncesiyle hareket etmesinin engellenmesi hedefleniyor.
Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Genel Kurul'daki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı onayına sunulacak olan yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Özellikle kadın dernekleri ve hukukçular, yasanın caydırıcılık açısından bir milat olacağını vurguluyor.