Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim?

Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim?

17:328/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı. Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 197 futbolcu isimleri şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği duyurdu. İşte PFDK sevk edilen futbolcu isimleri listesi.

Abdulkadir Çelik

Abdulkadir Açar

Abdullah Doğukan Yaldız

Adar Alkan

Ahmet Demirelli

Ahmet Küçükaydın

Ahmet Arda Birinci

Ali Şentürk

Ali Arkın Yılmaz

Berke Açan

Buğra Özkan

Buğra Serhat Güneş

Bulut Güç

Can Polat Kayan

Egemen Günce

Demir Yavuz

Efe Pehlivan

Eyüp Ensar Bozkurt

Fatih Kılıç

Mehmet Mert Pala

Mehmet Emin Mumcu

Mehmet Biricik

Furkan Eren

Halef Keklik

Harun Akhan


Mehmet Salih Demircan

Mehmet Tuğrul Başkan

Mustafa Talha Öz

Okan Sarı

Oruç Efe Gürlek

Muzaffer Doğan

Muharrem Şahinkaya

#disipline sevk edilen futbolcular
#TFF
#PFDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim?