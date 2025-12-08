Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mardin hava durumu: Mardin'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Mardin hava durumu: Mardin'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

11:508/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mardin'de yağış etkili oldu
Mardin'de yağış etkili oldu

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu gece saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda biriken yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Mardin’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi ve caddedeki Halı Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, zemin katta bulunan bazı iş yerlerini ise su bastı. Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Bulvarı'nda sağanak ile bazı binaların önü suyla doldu.

Rögarların tıkanması sonucu biriken sular, kot altındaki iş yerlerini bastı. İş yerlerinde çalışanlar suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı kişilerin rögar kapaklarını kendi imkanları ile açmaya çalıştığı görüldü. Suyla dolan çukura düşen bir motokurye ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Müdürlüğü ekipleri, yağışın etkili olduğu gece saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda biriken yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

#Mardin
#Mardin hava durumu
#Meteoroloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2026 yılı için yeni rakam belli oluyor