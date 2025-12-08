Armut.com kapatıldı mı, neden açılmıyor? Armut.com’a erişim engeli var mı? BTK sorgusunda kararın detayları ortaya çıktı

Türkiye’de milyonlarca kullanıcının temizlikten tadilata, taşımacılıktan özel derse kadar pek çok ihtiyacını karşıladığı Armut.com’a erişim 8 Aralık’ta tamamen kesildi. Akşam saatlerinde platforma giriş yapamayan vatandaşlar, sorunun teknik bir arızadan kaynaklanmadığını kısa sürede öğrendi. BTK sorgulamalarında, Armut.com’un İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer aldı. Kararın gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, platformun ne zaman yeniden açılacağı ise belirsizliğini koruyor.





BTK sorgusunda erişim engeli görünüyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden yapılan kontrolde, Armut.com’un İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 04/12/2025 tarihli kararıyla erişime kapatıldığı bilgisi yer aldı . Kararın 2025/10762 D.İş sayılı dosya üzerinden alındığı kaydedildi.





Bu karar, özellikle günlük ihtiyaçlarını Armut üzerinden karşılayan vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırdı. Platform üzerinden hizmet talep edenler ve teklif veren ustalar, erişim kesintisi sonrası sosyal medyada yoğun şekilde neden-sonuç arayışına girdi.

Armut neden kapatıldı? Açıklama yapılmadı

Erişim engeline ilişkin mahkeme kararında gerekçe bulunmasına rağmen, platform tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama henüz yok. Bu nedenle, Armut.com’un hangi sebeple erişime kapatıldığı belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağına dair resmî bir bilgilendirme bekliyor.





Armut.com ne yapıyordu?

2011’de kurulan Armut, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli “online hizmet pazaryeri” olarak biliniyor. Nakliyat, ev temizliği, tadilat, tamirat, marangozluk, özel ders, organizasyon ve fotoğraf çekimi gibi yüzlerce hizmeti, güvenilir yorum sistemine sahip teklif verenlerle buluşturuyordu. Platform, bugüne kadar on binlerce kullanıcıyı hizmet verenlerle eşleştiren bir dijital pazar yeri işlevi görüyordu.





Ne zaman açılacak?