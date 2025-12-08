Armut.com kapatıldı mı, neden açılmıyor? Armut.com’a erişim engeli var mı? BTK sorgusunda kararın detayları ortaya çıktı

Türkiye’de temizlikten taşımacılığa, tadilattan özel derse kadar yüzlerce farklı hizmet kategorisini tek bir çatı altında toplayan Armut.com’a 8 Aralık akşamı erişim sağlanamadı. Kullanıcılar, platforma giriş yapamayınca “Armut.com kapatıldı mı, ne zaman açılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan incelemeler, erişim sorununun teknik bir arızadan değil, BTK tarafından alınan resmî bir erişim engeli kararından kaynaklandığını ortaya koydu.
Türkiye’de milyonlarca kullanıcının temizlikten tadilata, taşımacılıktan özel derse kadar pek çok ihtiyacını karşıladığı Armut.com’a erişim 8 Aralık’ta tamamen kesildi. Akşam saatlerinde platforma giriş yapamayan vatandaşlar, sorunun teknik bir arızadan kaynaklanmadığını kısa sürede öğrendi. BTK sorgulamalarında, Armut.com’un İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer aldı. Kararın gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, platformun ne zaman yeniden açılacağı ise belirsizliğini koruyor.
BTK sorgusunda erişim engeli görünüyor
Bu karar, özellikle günlük ihtiyaçlarını Armut üzerinden karşılayan vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırdı. Platform üzerinden hizmet talep edenler ve teklif veren ustalar, erişim kesintisi sonrası sosyal medyada yoğun şekilde neden-sonuç arayışına girdi.
Armut neden kapatıldı? Açıklama yapılmadı
Erişim engeline ilişkin mahkeme kararında gerekçe bulunmasına rağmen, platform tarafından kamuoyuna yapılmış bir açıklama henüz yok. Bu nedenle, Armut.com’un hangi sebeple erişime kapatıldığı belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar, platformun yeniden erişime açılıp açılmayacağına dair resmî bir bilgilendirme bekliyor.
Armut.com ne yapıyordu?
2011’de kurulan Armut, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli “online hizmet pazaryeri” olarak biliniyor. Nakliyat, ev temizliği, tadilat, tamirat, marangozluk, özel ders, organizasyon ve fotoğraf çekimi gibi yüzlerce hizmeti, güvenilir yorum sistemine sahip teklif verenlerle buluşturuyordu. Platform, bugüne kadar on binlerce kullanıcıyı hizmet verenlerle eşleştiren bir dijital pazar yeri işlevi görüyordu.
Ne zaman açılacak?
Erişim engeli mahkeme kararıyla uygulandığı için, Armut.com’un yeniden erişime açılması platformun yapacağı başvurular ve hukuki süreçlerin sonucuna bağlı olacak. BTK veya şirket tarafından konuya dair yeni bir açıklama gelmediği sürece tarihe ilişkin bir öngörüde bulunmak mümkün değil.