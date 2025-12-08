Türkiye’de tapu işlemlerinde sık kullanılan vekâletnameler için yeni bir dijital dönem başladı. Türkiye Noterler Birliği tarafından e-Devlet’e aktarılan “Kişi Vekaletleri Sorgulama” hizmetiyle vatandaşlar, noterlerde düzenlenen vekâletleri çevrim içi olarak inceleyebilecek ve WebTapu üzerinden azil işlemlerini anında gerçekleştirebilecek. Uygulama, gayrimenkul piyasasında güvenliği artırmayı ve sahte vekalet kaynaklı hak kayıplarını önlemeyi amaçlıyor.





Tapuda vekalet süreci dijitale taşındı

Türkiye’de gayrimenkul işlemlerinde yoğun biçimde kullanılan vekâletname süreçleri, e-Devlet üzerinden takip edilebilir hale geldi. Türkiye Noterler Birliği’nin sisteme entegre ettiği “Kişi Vekaletleri Sorgulama” hizmeti sayesinde vatandaşlar, noterlerde veya konsolosluklarda düzenlenen vekaletleri dijital ortamda görüntüleyebiliyor. Yeni uygulama, özellikle tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerde güvenlik ve şeffaflığı artırmayı hedefliyor.





WebTapu üzerinden azil işlemleri yapılabilecek

Düzenleme ile birlikte vekâletnamelere ilişkin azil bildirimleri, WebTapu üzerinden anlık olarak işlenebilecek. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, vekâlet bilgilerinin gerçek zamanlı olarak tüm tapu birimlerinde görünmesinin sahtecilik riskini azalttığını belirterek, mal sahiplerinin hak kaybı yaşamasını önleyecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.





Fiziki veya e-posta ile azil bildirimleri artık kabul edilmiyor

Genelgeye göre kimlik doğrulamasının güvenli yapılabilmesi amacıyla faks, e-posta ve posta yoluyla iletilen azil talepleri geçerliliğini yitirdi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden vekaletnamelerine ulaşıp WebTapu’ya geçerek azil işlemini doğrudan gerçekleştirebilecek.





1 Ocak 2023’ten önce düzenlenen vekaletnamelerde hem fiziki azil sicili hem de elektronik kayıtlar kontrol edilirken, bu tarihten sonraki belgelerde sadece dijital doğrulama esas alınacak.





Türkiye Azil Sistemi tüm birimlerde geçerli