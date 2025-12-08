Yeni Şafak
İletişim Başkanlığından 'İstanbul'da Yenişehir ilçesi kurulacak' iddialarına kanun vurgusuyla yalanlama

22:268/12/2025, Pazartesi
DHA
İstanbul’da ‘Yenişehir’ iddiası resmî açıklamayla çürütüldü.
İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı çevresinde “Yenişehir” adıyla yeni bir ilçe kurulacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ilçe kurulması gibi idari düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğini hatırlatarak ortada herhangi bir resmi çalışma bulunmadığını açıkladı. Paylaşılan haber ve içeriklerin spekülatif olduğuna dikkat çeken kurum, kamuoyunu doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı' çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

"Ancak kanun ile yapılabilir"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağına dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir. Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir. Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı’nın veya başkaca bir kurumun İstanbul’da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.



