Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM: 'Afgan Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor' iddiasını yalanladı

DMM: 'Afgan Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor' iddiasını yalanladı

11:0517/11/2025, الإثنين
G: 17/11/2025, الإثنين
IHA
Sonraki haber
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ortaya atılan Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında ortaya atılan ‘Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor’ iddialarına yönelik açıklama yaptı.

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor" iddiası tamamen dezenformasyondur. Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme-itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye’ye gönderilmesi söz konusu değildir."

Yapılan açıklamada bu iddiaların kaynağı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklanarak şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz et etmektedir".





#DMM
#İletişim Başkanlığı
#dezenformasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB promosyon ödemesi ne zaman yatacak? 2025 GSB promosyon ödemeleri hesaplara yattı mı, ödendi mi?