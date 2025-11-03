Yeni Şafak
'Nevşehir'de Bektaşiliği zayıflatmak için huzurevini kapattılar' yalanı: DMM 'geçici' deyip yaşananları açıkladı

20:583/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın mecralarında paylaşılan "Nevşehir'de bir huzurevinin Bektaşiliği zayıflatmak için kapatıldığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. DMM tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),
"Nevşehir'de bir huzurevinin Bektaşiliği zayıflatmak için kapatıldığı"
iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında
"Nevşehir'de bir huzurevinin Bektaşiliği zayıflatmak için kapatıldığı"
yönünde gerçek dışı iddiaların paylaşıldığı, bunların asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

DMM tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir’de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır.

Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklemesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır.


Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."



