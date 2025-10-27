İletişim Başkanlığı deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri duyurdu

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 17 maddede depremde yapılması gerekenler ve 10 maddeden oluşan deprem sonrası yapılması gerekenlere dair bilgi notları paylaştı. Yapılan paylaşımda, öncelikli olarak vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği ifade edildi.