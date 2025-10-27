Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri duyurdu

İletişim Başkanlığı deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri duyurdu

23:4527/10/2025, Pazartesi
G: 28/10/2025, Salı
İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığı, Balıkesir Sındırgı merkezli deprem sonrası vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan paylaşımda deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere yer verilerek, "Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için resmî kaynaklar takip edilmelidir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı.


İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 17 maddede depremde yapılması gerekenler ve 10 maddeden oluşan deprem sonrası yapılması gerekenlere dair bilgi notları paylaştı. Yapılan paylaşımda, öncelikli olarak vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği ifade edildi.


Başkanlıktan yapılan açıklamada şunlara da yer verildi:

"Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için resmî kaynaklar takip edilmelidir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.


Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!"




