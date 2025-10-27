Yeni Şafak
Ege'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Ege'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:23 27/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Ege'de deprem meydana geldi.
Ege'de deprem meydana geldi.

Çanakkale Ayvacık açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre derinlik 13,6 kilometre, can kaybı bildirilmedi.

Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.


  • AFAD’dan alınan bilgilere göre deprem, saat 10:12’de meydana geldi ve yerin 13,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.


Depremin merkez üssü, Ayvacık’ın 13 kilometre açıklarında bulunuyor. İlk belirlemelere göre can kaybı veya büyük çaplı hasar bildirilmedi.





