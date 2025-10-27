Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

23:2627/10/2025, Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek,
"AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir."
ifadesini kullandı.

Yılmaz,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
