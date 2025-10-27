Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Başta İstanbul ve birçok şehirde hissedildi Gündem





Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

10 Ağustos'ta 6.1'lik depremle sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kez daha 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peş peşe artçı sarsıntılar meydana geldi

Başta İstanbul olmak üzere çevre birçok şehirde de hissedilen depreme ilişkin ayrıntıları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Sındırgı'da saat 22.50 ve 23.04'te 4.2 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

"İlçemizde yıkılan binalar var"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede yıkılan binaların bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valilik, kentte şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını bildirdi. Açıklamada, “Saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İlgili birimlerimiz gece boyunca çalışmalarını sürdürecektir” denildi. Valilik, mesajında “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.

"Olumsuz bir durum yok"

Depremin ardından Bakanlardan da peş peşe açıklamalar yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

"İletişim altyapısında sorun bulunmuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, “İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bakan, mesajının sonunda “Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.







