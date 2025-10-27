Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin bölge halkını korkutmaması gerektiğini söyledi. CNN Türk canlı yayınında, "Sındırgılılar daha büyük bir deprem beklemesinler." diyen Üşümezsoy, 10 Ağustos'ta aynı büyüklükteki depremi işaret edip, "Bu bir artçı değil, öncekinin tetiklediği bir deprem. Çekmece gibi dizilmiş gibi düşünün sırayla kırılıyorlar." ifadelerini kullandı.
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi.
AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
"Marmara depremini etkilemez"
Balıkesirlilerin evlerine gidip rahatça uyuyabileceğini söyleyen Üşümezsoy, "Marmara depremini de etkilemez..." dedi.
Üşümezsoy, sözlerinin devamında şunları ifade etti:
"Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru.
15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı.
Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?"
"100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru.
Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler."
"Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği deprem.
Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde."