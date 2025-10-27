Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir yine 6.1'le sallandı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 'bölge halkı korkmasın' deyip anlattı

Balıkesir yine 6.1'le sallandı: Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 'bölge halkı korkmasın' deyip anlattı

23:0727/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin bölge halkını korkutmaması gerektiğini söyledi. CNN Türk canlı yayınında, "Sındırgılılar daha büyük bir deprem beklemesinler." diyen Üşümezsoy, 10 Ağustos'ta aynı büyüklükteki depremi işaret edip, "Bu bir artçı değil, öncekinin tetiklediği bir deprem. Çekmece gibi dizilmiş gibi düşünün sırayla kırılıyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi.


AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik depremin bölge halkını korkutmaması gerektiğini söyledi.

"Sındırgılılar daha büyük bir deprem beklemesinler." diyen Üşümezsoy, 10 Ağıstos'ta aynı büyüklükteki depremi işaret edip, "Bu bir artçı değil, öncekinin tetiklediği bir deprem. Çekmece gibi dizilmiş gibi düşünün sırayla kırılıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Marmara depremini etkilemez"


Balıkesirlilerin evlerine gidip rahatça uyuyabileceğini söyleyen Üşümezsoy, "Marmara depremini de etkilemez..." dedi.

Üşümezsoy, sözlerinin devamında şunları ifade etti:


"Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru.

15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı.


Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?"

"100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru.


Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler."

"Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği deprem.


Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde."

#Şener Üşümezsoy
#Balıkesir
#Sındırgı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi