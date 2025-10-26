Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında 19.44’te Karadeniz’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy, depremin Istranca Dağları’nın kuzeyinde, Sredna Gora çukur bölgesine yakın Karadeniz kıyısında meydana geldiğini belirtti. Bölgedeki fayların normal faylardan oluştuğunu ve tektonik olarak çok aktif bir bölge olmadığını vurguladı.

"Büyük bir deprem riski düşük"

Depremin yaklaşık 500 metre çapındaki bir alanın yırtılmasıyla oluştuğunu ve Karadeniz kıyılarında ters faylar nedeniyle bu tür küçük sarsıntıların görüldüğünü söyledi.

Üşümezsoy, Karadeniz’in genel olarak sıkışma depremleri üreten ters faylara sahip olduğunu, büyük bir deprem riskinin düşük olduğunu ifade etti.

Ege'ye dikkat çekti

Ayrıca, Türkiye’de asıl aktif ve riskli bölgenin Ege olduğunu belirten Üşümezsoy, Manisa’dan başlayarak Alaşehir, Buldan üzerinden Denizli’ye kadar uzanan hattın yoğun tektonik hareketlilik barındırdığını aktardı. Tarihsel kayıtlara da atıfta bulunan Üşümezsoy, milattan sonra 17 yılında bölgedeki depremlerin Yohanna İncili’nde dahi geçtiğini ve bazı önemli yapıların yıkıldığını söyledi.

Üşümezsoy, Simav bölgesindeki son depremlere de değinerek, küçük çaplı sarsıntıların Simav Dağı ve çevresindeki fay hatlarında meydana geldiğini ve bu olayların bölgeyi rahatlatıcı nitelikte olduğunu dile getirdi.







