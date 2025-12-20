MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2026: Yeni zamlı memur maaş tablosu! 2026 Ocak memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı maaş zammı netleşmeye başladı. Toplu sözleşme kapsamında yapılacak artışa ek olarak enflasyon farkı ve 1.000 TL’lik taban aylık düzenlemesi gündemdeki yerini korurken, 5 aylık zam oranı kesinleşti. Aralık ayı enflasyon beklenti anketinin açıklanmasıyla birlikte gözler nihai zam oranına çevrildi.
2026 yılı Ocak ayı yaklaşırken memur ve memur emeklileri maaş zamlarına odaklandı. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının yanı sıra taban aylıklara yapılacak 1.000 TL’lik artış, maaş hesaplarını yeniden şekillendiriyor. Merkez Bankası’nın yayımladığı son beklenti anketi ise zam oranlarına dair önemli ipuçları verdi.
5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI
Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla memur ve emeklilere 5 aylık zam farkları şimdiden belli oldu. 5 aylık verilere göre, memur ve emeklilerinin maaş zammı yüzde 17,56 oldu.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
En düşük memur maaşı yüzde 17.55 farkla birlikte 50 bin 503 TL’den 60 bin 366 TL’ye çıktı. Buna bin lira daha toplu sözleşme zammı eklenmiştir. En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 22 bin 672 TL. Bin TL’lik artış ve yüzde 17.55 zamla birlikte 27 bin 651 TL’ye çıkmış oluyor.
5 AYLIK KESİNLEŞEN FARKA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
1/4derecesindeki üniversite mezunu bir şube müdürünün maaşı güncelde 76 bin 659 TL iken 5 aylık zam farkı ile kesinleşen maaşı 90 bin 112 TL oldu.
9/1derecesindeki üniversite memurun maaşı 52 bin 617 TL olan güncel maaşı 5 aylık zam farkı sonrası 61 bin 851 TL oldu.
1/4dereceindeki uzman öğretmenin maaşı güncelde 67 bin 776 TL iken 5 aylık zam farkı sonrası 79 bin 658 TL oldu.
1/4derecesindeki öğretmenin maaşı 61 bin 146 TL iken 5 aylık fark sonrası 71 bin 877 TL oldu.
3/1derecesindeki başkomiserin maaşı 74 bin 490 TL iken 5 aylık zam farkı sonrası 87 bin 563 TL oldu.
8/1derecesindeki polis memurunun maaşı 68 bin 84 TL’den 80 bin 032 TL oldu.
1/4derecesindeki uzman doktorun maaşı 126 bin 119 TL’den 148 bin 252 TL oldu.
5/1derecesindeki üniversite mezunu hemşirenin maaşı 61 bin 759 TL’den 72 bin 597 TL oldu.
1/4derecesindeki mühendisin maaşı güncelde 78 bin 200 TL iken, oluşan 5 aylık zam farkı sonrası 91 bin 924 TL oldu.
11/1derecesindeki lise mezunu teknisyenin maaşı 54 bin 547 TL’den 64 bin 120 TL oldu.
1/4derecesindeki profesörün maaşı 111 bin 348 TL’den 130 bin 889 TL oldu.
7/1 derecesindeki araştırma görevlisinin maaşı 73 bin 792 TL’den 86 bin 742 TL oldu.
1/4derecesindeki vaizin maaşı 63 bin 916 TL’den 75 bin 133 TL oldu.
1/4derecesindeki avukatın maaşı 73 bin 515 TL’den 86 bin 416 TL oldu.
Not: Nihai zam oranlarının belli olması için aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması gerekmektedir. Hesaplama yalnızca 5 aylık zam farkları üzerinden yapılmıştır.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon öngörüleri revize edildi. Buna göre bir önceki ankette yüzde 1,16 olan aralık ayı enflasyon beklentisi yeni ankette yüzde 1,08'e düştü. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.