DMM'den 'Türkiye' iftirasına net cevap: İadeleri mümkün değil

17/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
DMM'den ''Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor'' iddialarına cevap
DMM'den ''Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye'ye gönderiliyor'' iddialarına cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiasına net bir şekilde cevap verdi. DMM'den yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor' iddiası tamamen dezenformasyondur." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor” iddiası tamamen dezenformasyondur.


Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesi, mümkün değildir.


Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme–itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye’ye gönderilmesi söz konusu değildir.


Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.


Kamuoyunun resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz et etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



#DMM
#Türkiye
#Suriye
#Afganistan
#iddia
