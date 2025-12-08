ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Asgari ücret için ilk toplantı ne zaman? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Net ve brüt ücret ihtimalleri

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merak ettiği 2026 asgari ücret zammı için süreç resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK’in katılımıyla yürütülecek pazarlık döneminin ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapılacak. Masada; kira, gıda ve ulaşım gibi temel giderlerdeki artışın hesaplamalara daha güçlü yansıması beklenirken, yeni net-brüt ücretin 31 Aralık’a kadar açıklanması hedefleniyor. İşte yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için en güçlü ihtimaller.

1 /7 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için süreç resmen başlıyor. Çalışma Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK’in yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın merak ettiği yeni net-brüt tutarlar için farklı senaryolar öne çıkarken, sendikalar kira, gıda ve ulaşım giderlerindeki artışın masada belirleyici olmasını talep ediyor.

2 /7 2026 Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Türkiye’nin üretim gücünü ve çalışan kesimin refahını ilgilendiren asgari ücret 2026 süreci başlıyor. Devlet, işçi ve işveren taraflarının bir araya geleceği Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirecek. Yıl boyunca artan temel harcama kalemleri dikkate alınarak belirlenecek yeni ücretin, 31 Aralık’a kadar açıklanması hedefleniyor.

3 /7 Komisyonun Çalışma Takvimi ve Süreç

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, nihai karar verilene kadar en fazla dört toplantı yapması bekleniyor. İlk buluşmanın bakanlıkta, sonraki görüşmelerin ise sendikaların ev sahipliğinde yapılacağı ifade ediliyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor ve eşitlik halinde başkanın tarafı belirleyici oluyor. Belirlenecek yeni tutar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.



4 /7 2026 İçin Öne Çıkan Zam Senaryoları

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,5 enflasyon beklentisine göre hesaplanan ilk senaryoda net tutarın 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Artış oranının yüzde 30 seviyesinde belirlenmesi halinde ise net asgari ücretin 28.735 TL, brüt tutarın 33.807 TL olması öngörülüyor.

Mevcut net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt ücret ise 26.005,50 TL olarak uygulanıyor.

5 /7 Sendikalardan yeni dönem için talepler Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz yıldaki zam oranının çalışanların beklentisini karşılamadığını vurgulayarak, bu yıl hesaplamalarda kira, gıda, eğitim ve ulaşım kalemlerinin daha ağır basması gerektiğini belirtiyor.

Atalay, geçen yıl yüzde 44 enflasyona rağmen yüzde 30 zam verildiğini hatırlatarak, "İşçilerin yüzde 14 kaybı var, bunun telafi edilmesi gerekir" mesajını verdi.

Komisyon yapısında değişiklik gündeme gelirken Türk-İş, nihai karar için bakanlıktan gelecek resmi yazıyı beklediklerini ifade ediyor.

6 /7 Bakan Işıkhan'dan açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret sürecinin tüm tarafların katılımıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, Komisyonun sosyal diyaloğun en güçlü mekanizmalarından biri olduğunu hatırlattı.

Bakan Işıkhan, hem çalışanların refahını hem de işverenlerin üretim gücünü koruyacak bir seviyeye ulaşacaklarına inandığını belirtti.