Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM e-Okul sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2026 takvimi ve belge tarihleri

BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM e-Okul sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2026 takvimi ve belge tarihleri

21:538/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
BİLSEM sınav takvimi
BİLSEM sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 BİLSEM öğrenci tanılama sürecinin ayrıntılı takvimini yayımladı. Ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 arasında yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 9 Aralık’ta e-Okul üzerinden erişime açılacak. Genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında gerçekleştirilecek süreçte bireysel değerlendirme sonuçları Temmuz 2026’da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) 2025-2026 tanılama ve yerleştirme takvimini açıkladı. Türkiye genelinde ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan süreçte ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 9 Aralık’ta e-Okul üzerinden yayımlanacak. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yürütülecek tanılama süreci, bireysel değerlendirmeler ve kayıt aşamalarıyla 2026 yaz dönemine kadar devam edecek.


BİLSEM 2025-2026 tanılama süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) öğrenci seçme ve yerleştirme sürecine ilişkin 2025-2026 takvimini duyurdu. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik yürütülecek tanılama çalışmaları, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarını kapsayacak.


Ön değerlendirme randevuları ve giriş belgeleri

Takvime göre okullar tarafından doldurulan gözlem formları 21-27 Kasım 2025 arasında tamamlanacak. Ardından 28 Kasım-8 Aralık döneminde ön değerlendirme randevuları oluşturulacak. Aday öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 9 Aralık 2025 itibarıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Her okul, ilgili sınıf düzeylerinde en fazla yüzde 20 oranında öğrenci aday gösterebilecek.


Ön değerlendirme sınav tarihleri

Elektronik ortamda yapılacak ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Tablet bilgisayarlarla gerçekleştirilecek sınavlarda öğrenciler, yetenek alanlarına göre tanılama merkezlerine yönlendirilecek. Bu aşamanın sonuçları 27 Şubat 2026’da ilan edilecek.


Bireysel değerlendirme ve kayıt süreci

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için bireysel değerlendirme randevuları 16-27 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenecek. Giriş belgeleri 30 Mart’ta erişime açılacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan-19 Haziran 2026 boyunca devam edecek. Sürecin sonunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026’da açıklanacak ve 27 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

#BİLSEM sınavları 2026
#milli eğitim bakanlığı
#e-okul
#meb
#BİLSEM e-Okul sınav giriş belgesi
#resim yeteneği
#müzik yeteneği
#zihinsel yetenek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapuda yeni dönem başladı: Vekalet ve azil işlemleri e-Devlet'ten yapılacak