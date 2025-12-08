BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM e-Okul sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2026 takvimi ve belge tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (BİLSEM) 2025-2026 tanılama ve yerleştirme takvimini açıkladı. Türkiye genelinde ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan süreçte ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 9 Aralık’ta e-Okul üzerinden yayımlanacak. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yürütülecek tanılama süreci, bireysel değerlendirmeler ve kayıt aşamalarıyla 2026 yaz dönemine kadar devam edecek.





BİLSEM 2025-2026 tanılama süreci başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) öğrenci seçme ve yerleştirme sürecine ilişkin 2025-2026 takvimini duyurdu. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik yürütülecek tanılama çalışmaları, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarını kapsayacak.





Ön değerlendirme randevuları ve giriş belgeleri

Takvime göre okullar tarafından doldurulan gözlem formları 21-27 Kasım 2025 arasında tamamlanacak. Ardından 28 Kasım-8 Aralık döneminde ön değerlendirme randevuları oluşturulacak. Aday öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 9 Aralık 2025 itibarıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. Her okul, ilgili sınıf düzeylerinde en fazla yüzde 20 oranında öğrenci aday gösterebilecek.





Ön değerlendirme sınav tarihleri

Elektronik ortamda yapılacak ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Tablet bilgisayarlarla gerçekleştirilecek sınavlarda öğrenciler, yetenek alanlarına göre tanılama merkezlerine yönlendirilecek. Bu aşamanın sonuçları 27 Şubat 2026’da ilan edilecek.





Bireysel değerlendirme ve kayıt süreci