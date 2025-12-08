TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? TOKİ başvurularında son gün yaklaşıyor! İşte tarihler

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ve başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından milyonlarca vatandaşın merak ettiği TOKİ kura çekilişi 29 Aralık 2025’te başlayacak ve 27 Şubat 2026’ya kadar devam edecek. Hak sahipliği sonuçları, kura çekimi tamamlanan her il için aşamalı olarak ilan edilecek.

1 /7 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım'da e-Devlet üzerinden başladı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına olanak tanıyan bu büyük proje için başvurular 19 Aralık’ta sona erecek. Konut sahiplerinin belirleneceği kura çekimi ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında ödenen 5 bin TL’lik ücret, kurada ismi çıkmayanlara iade edilecek. TOKİ, projenin teslimatlarına ise Mart 2027’de başlayacak.

2 /7

Başvuru süreci ve son başvuru tarihi

TOKİ sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştı ve bu süreç 18 Aralık’ta son bulacak.

Ancak bankalar üzerinden başvuru yapacaklar için son tarih bir gün daha geçerli olacak; 19 Aralık'ta sona erecek.

Konut sahiplerinin belirlenmesi için yapılacak kura çekimi, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

3 /7 Başvuru bedeli iade edilecek mi? Başvurular sırasında ödenen 5 bin TL'lik ücretin, kuradan ismi çıkmayan kişilere iade edileceği duyuruldu. Bu, başvurulan konut projesinin bir avantajı olarak görüldü.

Başvuru ücretlerinin geri ödenmesi, özellikle maddi olarak zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlar için bir rahatlama sağlamış olacak.

4 /7

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları ne zaman açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan resmi takvime göre:

Başvurular: 10 Kasım - 19 Aralık 2025

Kura Çekilişleri: 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026

Sonuçların Açıklanması: Kura çekimi tamamlanan her il için aynı gün veya takip eden günlerde sonuçlar duyurulacak.

Kura dönemi 27 Şubat 2026’da sona ereceği için, tüm illerin sonuçlarının Şubat 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



5 /7 Kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Kura çekimi tamamlanan illerin sonuçları aynı gün içerisinde TOKİ tarafından ilan edilmeye başlanacak. Son kura tarihi 27 Şubat 2026 olduğu için tüm sonuçların Şubat ayı sonunda açıklanacağı öngörülüyor.

6 /7 Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Vatandaşlar, asil ve yedek hak sahipliği sonuçlarını şu kanallardan sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği bilgilerine ulaşabilecek.