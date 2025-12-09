Futbolda Bahis ve şike soruşturmasında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın da tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 5’e çıktı. Soruşturma kapsamında futbol dünyasını sarsan yeni gelişmeler peş peşe geliyor.





Futbolda bahis ve şike soruşturması: 20 tutuklama

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao tutuklandı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 29 şüpheliden Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.





Bahis Soruşturması nedeniyle tutuklanan diğer kişiler:

Emrah Çelik

Yunus Emre Tekoğul

İzzet Furkan Malak

Bartu Kaya

Orkun Özdemir

Kadir Kaan Yurdakul

Faruk Can Genç

Ersen Dikmen

Kerem Yusuf Sirkeci

Emircan Çiçek

Ahmet Okatan

Gürhan Sünmez

Mehmet Emin Katipoğlu

Volkan Erten

Şahin Kaya

Ümit Kaya





29 isme tutuklama talebi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.





10 isim serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.





20 isim tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Fenerbahçe'nin kaptanı futbolcu Mert Hakan Yandaş, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak ile Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan'ın da bulunduğu 20 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Futbolda bahis soruşturmasının detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı

Futbol dünyasında ’bahis oynama’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı ’bahis oynama’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.





Mert Hakan Yandaş’ın milyonlarca liralık para transferi anlatıldı

Soruşturmanın detayları, savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, Mert Hakan Yandaş’ın şüpheli Ersen Dikmen’e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplamda 4 milyon 453 bin lira tutarında para transferi yaptığı, Ersen Dikmen’in gelen bu parayı kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, daha sonra şüpheli Dikmen’in de şüpheli Yandaş’a 2 milyon 60 bin lira gönderdiği aktarıldı. Sevk yazısında, Dikmen’in Yandaş’tan para transferi almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş’ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, böylelikle Mert Hakan Yandaş’ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.





Metehan Baltacı’nın Galatasaray oyuncusu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtildi

Şüpheli Metehan Baltacı’nın bir yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilerek, Baltacı’nın Galatasaray Spor Kulübü’nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığının aktarıldığı sevk yazısında, oynama şekli olarak kendi takımı ‘kazanır ve 2,5 üst gol olur’ şeklinde bahis aldığı, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa ‘Urfa Eyüp kg’ şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ifade edildi.





Sancak’ın kaynağı hakkında bilgi, belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği aktarıldı

Şüpheli Murat Sancak hakkında alınan MASAK raporuna yer verilen sevk yazısında, 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam bin 157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sancak’ın kendisinin ve ortağı olduğu Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğunun belirtildiği sevk yazısında, yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok şahıs ile aralarında para transferinin olduğu, bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi, belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu, savunmasında ise bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı kaydedildi.





Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında takımların birbirlerine baskı kurmadıkları anlatıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakasından bahsedilen sevk yazısında, maç sonucunun 0-0 olarak sona erdiği, müsabakanın tek gol pozisyonu olabilecek anının ise maçın 89. dakika 40. saniyesinde gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrardan kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği, sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra müsabakanın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları aktarıldı.







