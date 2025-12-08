MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Doktor, Öğretmen, Polis ve Hemşire için zamlı maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı hesaplama tablosu netleşiyor

2026 Ocak memur maaş zammı, TÜİK’in açıkladığı Kasım enflasyon verileri sonrası şekillenmeye başladı. Beş aylık dönemde enflasyon yüzde 11,21’e ulaşırken, toplu sözleşme zammıyla birlikte memurlar için kümülatif artış oranı yüzde 17,5 seviyelerini gördü. Yeni yıl yaklaşırken en düşük memur maaşının kaç liraya çıkacağı ve meslek gruplarına göre zam oranları merak ediliyor. Peki polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat gibi mesleklerde çalışanların zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte yeni yılda beklenen zamlı maaşlar...

1 /8 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025’e ait tüketici fiyat endeksi sonuçlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 0,87 olurken, yıllık oran yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Temmuz’dan bu yana oluşan kümülatif artış yüzde 11,21’e çıktı ve bu oran, kamu çalışanlarının 2026 Ocak maaş düzenlemesinde belirleyici başlıklardan biri oldu.



2 /8 Toplu sözleşme artışı ve 5 aylık enflasyon birleşti Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memurlar 2026’nın ilk yarısında yüzde 11 zam alacak. Bu artırıma eklenen enflasyon farkı ise Kasım sonu itibarıyla yüzde 5,91 seviyesinde hesaplandı.

Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam artış oranı yüzde 17,57’ye ulaştı. Ayrıca yılın ilk yarısında taban aylıklara 1.000 TL’lik ek iyileştirme yapılacak.

3 /8

Meslek gruplarında beklenen yeni maaşlar

Mevcutta 43.726 TL düzeyinde olan en düşük memur maaşının, hesaplanan zam oranlarıyla 2026 Ocak ayında yaklaşık 60.366 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Doktor, öğretmen, polis ve hemşire gibi meslek gruplarında da benzer oranlarla artış yaşanması bekleniyor. Memur emeklileri için ise en düşük maaşın 27.651 TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

4 /8

Yıl sonu enflasyon senaryoları ve Merkez Bankası tahminleri Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon projeksiyonları, zam oranının farklı olasılıklarla değişebileceğini gösteriyor.

Tahminlere göre yıllık enflasyonun yüzde 31-33 aralığında gerçekleşmesi halinde, memur maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 arasında değişebilecek. Aralık enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 civarında gelmesi durumunda altı aylık toplam enflasyonun yüzde 12,31’e ulaşması bekleniyor.

5 /8

Emekli maaşlarında beklenen 2026 Ocak artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyona göre zam alıyor. Tahmin edilen yüzde 12,31’lik enflasyon gerçekleşirse, emekli maaşlarına da aynı oranda artış uygulanacak. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme payı devreye giriyor ve toplam zam oranı yüzde 18,7 seviyesine çıkıyor. Buna göre 22.671 TL olan en düşük memur emekli maaşı 27.916 TL’ye yükselecek.

6 /8 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.

7 /8 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları (Zam oranı: %17,55)

Şube Müdürü (1/4) Mevcut maaş: 76.659 TL Zamlı maaş: 90.112,65 TL

Memur (9/1) Mevcut maaş: 52.617 TL Zamlı maaş: 61.851,28 TL

Uzman Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 67.776 TL Zamlı maaş: 79.670,69 TL

Öğretmen (1/4) Mevcut maaş: 61.146 TL Zamlı maaş: 71.877,12 TL

Başkomiser (3/1) Mevcut maaş: 74.490 TL Zamlı maaş: 87.563 TL

Polis Memuru (8/1) Mevcut maaş: 68.084 TL Zamlı maaş: 80.032,74 TL

Uzman Doktor (1/4) Mevcut maaş: 126.119 TL Zamlı maaş: 148.252,88 TL

Hemşire (5/1) Mevcut maaş: 61.759 TL Zamlı maaş: 72.597,70 TL

Mühendis (1/4) Mevcut maaş: 78.200 TL Zamlı maaş: 91.924,10 TL

Teknisyen (11/1) Mevcut maaş: 54.547 TL Zamlı maaş: 64.120 TL

Profesör (1/4) Mevcut maaş: 111.348 TL Zamlı maaş: 130.889,57 TL

Araştırma Görevlisi (7/1) Mevcut maaş: 73.792 TL Zamlı maaş: 86.742,50 TL

Vaiz (1/4) Mevcut maaş: 63.916 TL Zamlı maaş: 75.133,26 TL

Avukat (1/4) Mevcut maaş: 73.515 TL Zamlı maaş: 86.416,88 TL