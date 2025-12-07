YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Etkili olan yağmur yağış ve bazı illerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu olmuştu. Okul tatiline ilişkin valiliklerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.