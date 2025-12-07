Yurdun bazı bölümlerinde soğuk ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar tatiline yönelik gelişmeler ise öğrenciler, öğrenci aileleri ve eğitimciler tarafından merakla takip ediliyor. Meteoroloji başta olmak üzere valiliklerden de açıklamalar geliyor. Peki, yarın okullar tatil olacak mı, hangi illerde yağış var? İşte detaylar.
Ülke genelinde bugün ve yarın itibariyle etkisini göstermesi beklenen soğuk hava dalgasının, kar yağışı getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor. Bir yandan da hava durumuna bağlı olarak, okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Meteoroji’nin sağanak ve kara yağını uyarısı sonrası öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi, valilikten okul tatiline ilişkin açıklama geldi mi? sorusuna yanıt aranıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinin büyük bir bölümü aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar şeklinde görülecek.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Etkili olan yağmur yağış ve bazı illerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu olmuştu. Okul tatiline ilişkin valiliklerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları, Erzurum'un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor. Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.