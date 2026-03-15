Altın çakılacak mı, fırlayacak mı? İslam Memiş "Fırsatı kaçırmayın" dedi ve o rakamı işaret etti

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim on beşinci gününde, küresel piyasalarda gözler güvenli liman altına çevrildi. Savaş fiyatlamasının beklentilerin aksine durgun seyretmesi, haftayı gram altında yüzde 2,3, ons altında ise yüzde 2'nin üzerinde kayıpla kapatan yatırımcıyı tedirgin ediyor. Brent petrolün yüzde 8'e yakın tırmanışı ve Dolar endeksinin uzun bir aradan sonra 100 seviyesini aşmasıyla yön arayan yatırımcılar için İslam Memiş, ezber bozan açıklamalarda bulundu. Düşüşlerin kalıcılığını sorgulayanlara seslenen Memiş, altın, dolar, euro ve borsa için net rakamlar verdi.
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken, piyasalarda adeta fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Altın fiyatlarında son günlerde görülen düşüşler yatırımcının kafasını karıştırırken, herkes "Bu gerileme kalıcı mı, yoksa tarihi bir sıçramanın habercisi mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tam da bu belirsizlik ortamında ezber bozan bir uyarı yaptı. Petrol fiyatlarındaki gidişata dikkat çeken Memiş; ons altın için bir yanda 4.600 dolara çakılma, diğer yanda 5.600 dolara fırlama senaryolarını masaya yatırdı. Üstelik gram altın için dillendirdiği 10.000 TL hedefi dikkat çekmeye devam ediyor. İşte İslam Memiş'in yatırımcıya rehber olacak o çarpıcı analizleri...
ONS ALTIN NEDEN GERİLİYOR?
Altındaki bu beklenmedik durgunluğun perde arkasını anlatan uzman isim, küresel piyasalardaki zıt korelasyonlara dikkat çekti. Dolar ve petrolün yükselişinin altını baskıladığını belirten Memiş, durumu şu sözlerle açıkladı:
"Ons altın haftayı 5.018 dolardan tamamladı, yaklaşık %1.5 düşüşle. Dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının yükselişi altın üzerinde baskı yarattı. Altın, Bitcoin, dolar endeksi ve petrol fiyatları arasındaki ters ilişki öne çıkıyor. Altın gerilediğinde diğerleri yükseliyor."
'BANA GÖRE ALIM FIRSATI'
Kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini savunan Memiş, altın tarafındaki bu dinlenmenin yerini yeniden yükselişe bırakacağını vurguladı:
“Bana göre bir alım fırsatı var. Fiyatlar çok düşük kalmaz, almak lazım. Fiyatlar tekrar yukarıya doğru gider”
PETROL KRİZİ MASADA
İslam Memiş, piyasaların asıl yönünü İran'ın ve ABD'nin atacağı adımların belirleyeceğini ifade etti. Petrol fiyatları üzerinden altına dair senaryolarını paylaşan uzman, yatırımcının risk algısını yeniden şekillendirmesi gerektiğini belirtti:
"Bakın İran petrolde 200 dolardan bahsediyor. İran brent petrolün varilini 200 dolara yükselteceğiz diyor. Bu durumda Ons altın 4.600 dolar seviyesine gerileyebilir. Trump'sa savaş kısa sürede bitecek, petrol fiyatları sert düşecek iddiasında Bu durumda da ons altın 5.600 dolar seviyelerine fırlayabilir."
"YATIRIMCILARIN BU BELİRSİZLİK DURUMUNDA KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
"Karar vermemiz gereken konu şu. 4600 dolar mı ilk önce? Buradaki belirsizlik devam ettiği için bu risk tamamen %50 %50. Yani şu an 5.018 dolar seviyesindeyiz. Aşağıda 4.600 dolar seviyesi var. Yukarıda 5.600 dolar seviyesi var. Bu sorunun cevabını yatırımcı kendisi verecek. Ona göre de risk algısını yenileyecek."
"5.000 DOLARIN ALTINA SARKAR İSE.."
Tüm bu belirsizlik ortamına rağmen uzun vadeli öngörüsünü koruyan Memiş, düşüşlerin fırsat olduğunun altını ısrarla çizdi:
"Ben 5.000 dolar bugünkü seviyeye bile ucuz görüyorum. 5.000 dolar seviyesinin altında her sarkmayı bu 4.900 dolar olabilir, 4.800 dolar olabilir, 4.850 dolar seviyesi olabilir. Bu seviyeleri ben yine ucuz görmeye devam edeceğim. O yüzden ben fiyatların kalıcı olarak düşmesini şahsen beklemiyorum. O yüzden ons altın tarafıyla ilgilenen yatırımcısı eğer görürlerse 5.000 dolar seviyesinin altına sarkmayı bence iyi bir şekilde değerlendirmeli."
GRAM ALTINDA 10 BİN BEKLENTİSİ
İç piyasada gram altın yatırımcısını da unutmayan uzman isim, dip seviyelere ve yılın ilk yarısına ilişkin hedeflerini açıkça ortaya koydu:
"Yılın ilk yarısı için 8.000, 9.000, devamında 10.000 TL beklentisi devam ediyor. Her düşüşün bir alım fırsatı. Burada 7 bin lira seviyesinin altında rakamlar çok da beklemediğimi söyleyebilirim. Gram altın tarafındaki yatırımcılar yine düşüşlerin kalıcı olmayacağını idrak ederek ona göre kararlarını verebilir. Her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye yine devam ediyoruz. Gram altın tarafında yine bu yılın ilk yarısıyla alakalı 8 bin, 9 bin, devamında 10 bin lira seviyesiyle alakalı beklentimiz yine devam ediyor."
DOLAR, EURO VE BORSA
Memiş, döviz kurları ve hisse senedi piyasalarıyla ilgilenen yatırımcılar için ise şu değerlendirmelerde bulundu:
“Dolarda, 50 TL beklentim var, üstünü beklemiyorum. Euro için 63 ile 64 TL bandında bir beklentim var. Euro’nun bu süreçte daha güçlü bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum”
Borsa İstanbul'da 16 bin puan seviyesinin yıl sonu için hedef olarak öne çıktığını belirten Memiş, yılın ikinci yarısına daha iyimser bakıyor:
“12 bin ve 13 bin puan arası bana göre alım fırsatı. 13 bin puan altını her zaman alım yönünde değerlendiriyorum”