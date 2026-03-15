Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş’ı ağırlarken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Milan, Lazio’ya misafir olacak. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 15 Mart Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı 13:30 Erzurumspor - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 13:30 Sivasspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 13:30 Diyarbekirspor - 12 Bingölspor TFF 3. Lig 14:00 Kapaz - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

3 /9 14:30 Verona - Genoa İtalya Serie A Tivibu Spor 1 15:00 St.Mirren - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus 15:30 Schalke 04 - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 16:00 Sakaryaspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

4 /9 16:00 Kasımpaşa - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 16:00 Mallorca - Espanyol İspanya La Liga S Sport 16:30 Feyenoord - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 17:00 Crystal Palace - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2 17:00 Manchester United - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

5 /9 17:00 Nottingham Forest - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 17:00 Pisa - Cagliari İtalya Serie A Tivibu Spor 4 17:00 Sassuolo - Bologna İtalya Serie A Tivibu Spor 1 17:00 Strasbourg - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:30 Werder Bremen - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

6 /9 18:15 Barcelona - Sevilla İspanya La Liga S Sport 19:15 Le Havre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 19:15 Metz - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:30 Freiburg - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3 20:00 Amedspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

7 /9 20:00 Como - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 1 20:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Samsunspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

8 /9 20:30 Real Betis - Celta Vigo İspanya La Liga S SportI 21:30 Stuttgart - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2 22:45 Lazio - Milan İtalya Serie A S Sport 2 22:45 Rennes - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4