Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı

11:4815/03/2026, Pazar
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş’ı ağırlarken, Kayserispor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Milan, Lazio’ya misafir olacak. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 15 Mart Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor. 

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Kasımpaşa evinde Eyüpspor’u konuk edecek. Avrupa’da kıyasıya mücadeleler bugün de sürecek. İngiltere Premier Lig’inde Manchester United - Aston Villa, İspanya La Liga’da Real Sociedad - Osasuna, Real Betis - Celta Vigo takımları üç puan için zorlu sınav verecek. Fransa Ligue 1 ile Trendyol 1. Lig’de de yine birbirinde çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 15 Mart Pazar Pazar maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı

13:30 Erzurumspor - Hatayspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Sivasspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Diyarbekirspor - 12 Bingölspor TFF 3. Lig

14:00 Kapaz - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

14:30 Verona - Genoa İtalya Serie A Tivibu Spor 1

15:00 St.Mirren - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

15:30 Schalke 04 - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

16:00 Sakaryaspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Kasımpaşa - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Mallorca - Espanyol İspanya La Liga S Sport

16:30 Feyenoord - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor

17:00 Crystal Palace - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Manchester United - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Nottingham Forest - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Pisa - Cagliari İtalya Serie A Tivibu Spor 4

17:00 Sassuolo - Bologna İtalya Serie A Tivibu Spor 1

17:00 Strasbourg - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:30 Werder Bremen - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

18:15 Barcelona - Sevilla İspanya La Liga S Sport

19:15 Le Havre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Metz - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Freiburg - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3

20:00 Amedspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Como - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 1

20:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Samsunspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:30 Real Betis - Celta Vigo İspanya La Liga S SportI

21:30 Stuttgart - Leipzig Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

22:45 Lazio - Milan İtalya Serie A S Sport 2

22:45 Rennes - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Real Sociedad - Osasuna İspanya La Liga Tivibu Spor 4

23:30 Porto - Moreirense Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3

23:30 Belgrano - Talleres Cordoba Arjantin Primera Division Spor Smar

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15 Mart Pazar maç programı