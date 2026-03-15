Sürücülere kurulan yeni tuzak: Aracınızda bu cihaz varsa dikkat cezası tam 185 bin lira

Son dönemde peş peşe gelen güncellemelerle birlikte trafik cezalarının rekor seviyelere ulaşması, sürücüler arasında adeta bir "radar paniği" başlattı. Özellikle uzun yola çıkan veya şehir içi hız limitlerine takılmaktan çekinen pek çok kişi, çareyi sosyal medyada sıkça karşılarına çıkan ve "kesin çözüm" vaadiyle satılan radar tespit cihazlarında aramaya başladı. Ancak binlerce lira ödenerek satın alınan bu sözde kurtarıcı cihazlar, aslında sürücüleri çok daha büyük ve yıkıcı bir tuzağın içine çekiyor.
Yeni Trafik Kanunu ile birlikte hız limitlerini aşmanın cezalarının rekor seviyelere ulaşması, trafikte yepyeni ve bir o kadar da tehlikeli bir sektörün doğmasına neden oldu. Ceza ödemekten çekinen ve yasa dışı alternatif çözümler arayan birçok sürücü, son günlerde radar tespit cihazlarına yönelmeye başladı.
Fiyatları 6 bin lira ile 8 bin lira arasında değişen bu cihazlara olan ilgi adeta bir patlama yaşarken, uzmanlar sürücüleri hem can güvenlikleri hem de karşı karşıya kalacakları devasa cezalar konusunda acil olarak uyarıyor. Trafik cezalarından kaçınmak isterken çok daha ağır yaptırımlarla karşılaşmamak için konunun perde arkasını bilmek büyük önem taşıyor.
"Sürprizlere yer yok" vaadiyle kurulan tuzak
Özellikle sosyal medya platformlarında ve çeşitli e-ticaret sitelerinde boy gösteren reklamlar, sürücüleri son derece iddialı ancak bir o kadar da yanıltıcı vaatlerle ikna etmeye çalışıyor. Sürüş sırasında sürprizlere yer yok, kontrol noktalarına yaklaşmadan önce bilgi alın veya yüzde 99 oranında hatasız çalışıyor gibi sloganlarla pazarlanan bu ürünler, adeta masum bir sürüş asistanıymış gibi gösteriliyor.
Üreticiler ve satıcılar, gelişmiş frekans algılama sistemleri sayesinde çevredeki radar sinyallerinin analiz edildiğini ve sürücünün yolda olup bitenleri önceden öğrenebileceğini iddia ederek bu yasa dışı cihazları cazip hale getirmeye çalışıyorlar. Ancak uzmanlar, bu pazarlama stratejisinin tamamen gerçeğe aykırı bir hayal satmaktan ibaret olduğunu vurguluyor.
Yeni nesil radarlara karşı tamamen etkisiz
Uzmanlara göre bu cihazların pazarlama süreçlerinde kullanılan ve bilimsel bir dayanağı olmayan iddialar sürücüleri büyük bir yanılgıya sürüklüyor. Günümüzde emniyet güçlerinin trafik denetimlerinde kullandığı teknolojiler çok büyük bir evrim geçirdi. Artık yollarda dijital sinyal işleme özelliklerine sahip, değişken frekans teknolojileriyle donatılmış ve lazer tabanlı nokta atışı ölçüm yapabilen son derece gelişmiş yeni nesil radar sistemleri kullanılıyor.
İnternet üzerinden satılan standart radar dedektörlerinin bu ileri teknoloji sistemleri algılaması ya çok zor ya da tamamen imkansız bir durum. Cihazların sıklıkla yanlış alarm vermesi veya polis kontrolüne kadar hiçbir uyarı yapmaması, sürücüde denetimden kaçabileceğine dair sahte bir güven duygusu yaratıyor. Bu sahte güven hissi ise sürücünün hız limitlerini fütursuzca aşmasına neden olarak trafik güvenliğini çok ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor ve kazalara davetiye çıkarıyor.
Cihazı bulundurmanın cezası dudak uçuklatıyor
Bu cihazları satın almanın ve araca yerleştirmenin bedeli, sürücülerin kaçınmaya çalıştığı standart hız cezalarından çok daha yıkıcı boyutlara ulaşıyor. Yeni Trafik Kanunu mevzuatına göre radar tespit cihazlarının kullanımı ve ticareti kesin bir dille yasaklanmış durumda ve yaptırımlar oldukça ağır.
Aracında hız ölçen teknik cihazların yerini tespit eden veya sürücüyü uyaran bu tarz bir cihaz bulunduran sürücü veya araç işletenine tam 185 bin lira idari para cezası uygulanıyor. İşin ticaretini yapanlar için ise tablo çok daha vahim; bu cihazları üreten veya ithal edenlere 370 bin lira gibi devasa bir ceza kesiliyor.