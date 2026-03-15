Sürücülere kurulan yeni tuzak: Aracınızda bu cihaz varsa dikkat cezası tam 185 bin lira

İnternet üzerinden satılan standart radar dedektörlerinin bu ileri teknoloji sistemleri algılaması ya çok zor ya da tamamen imkansız bir durum. Cihazların sıklıkla yanlış alarm vermesi veya polis kontrolüne kadar hiçbir uyarı yapmaması, sürücüde denetimden kaçabileceğine dair sahte bir güven duygusu yaratıyor. Bu sahte güven hissi ise sürücünün hız limitlerini fütursuzca aşmasına neden olarak trafik güvenliğini çok ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor ve kazalara davetiye çıkarıyor.