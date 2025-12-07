Van'da saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin yerin 6.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar sokağa çıkarken AFAD ve Van Valisi Ozan Balcı, saha taramalarının devam ettiğini, olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
"Olumsuz bir durum bulunmuyor"
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlar dışarı çıktı
Öte yandan gece yarısı meydana gelen korkutan depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.