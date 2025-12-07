Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

22:267/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Depremin detaylarını AFAD duyurdu.
Depremin detaylarını AFAD duyurdu.

Van'da saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin yerin 6.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar sokağa çıkarken AFAD ve Van Valisi Ozan Balcı, saha taramalarının devam ettiğini, olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 6.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

"Olumsuz bir durum bulunmuyor"

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Van Valisi Ozan Balcı, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Öte yandan gece yarısı meydana gelen korkutan depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü.



#Van
#Deprem
#Tuşba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık'ta indirim bekleniyor mu? İşte detaylar