Kütahya'da deprem: AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Merkez üssü Gediz ilçesi olan deprem 10,3 kilometre derinlikte gerçekleşti.





Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.





Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ve ekim aylarında gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgede bir süredir artçı sarsıntılar olmaya devam ediyordu.







