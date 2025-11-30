Depremde hasar gören İskenderun sahili düzenleme çalışmaları sonrası tam not aldı

İskenderun’a ilk kez geldiğini söyleyen Mustafa Kabran ise sahilin kendisini etkilediğini ifade ederek, "Ben Manavgatlıyım. Eşimin memleketi olduğu için hem aile ziyareti hem de çevreyi görelim diye geldik. İskenderun’a ilk gelişim ama son olmayacağının garantisini verebilirim. Hem havası hem denizi hem insanları mükemmel. Eşimin anlattıkları ve fotoğraflarda gördüklerimizden çok daha güzel bir sahil olmuş. Altyapıdan üstyapıya kadar her yaş grubuna hitap eden bir düzenleme yapılmış. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Çalışmalar tamamlandığında çok daha güzel olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.







