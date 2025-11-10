Yeni Şafak
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

06:3210/11/2025, Pazartesi
AA
Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

#Balıkesir
#deprem
#Sındırgı
#AFAD
