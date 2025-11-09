Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

14:279/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Iwate için tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

6,8 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise depremin ardından Iwate eyaleti için tsunami uyarısı verdi.



#Japonya
#deprem
#tayfun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Bakan Tekin duyurdu